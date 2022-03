Film One Piece: Red révèle un nouveau personnage d’anime

Le prochain film de la série animée »Film One Piece : Rouge », a révélé une nouvelle affiche où l’on nous donne un aperçu détaillé du nouveau personnage qui fera ses débuts dans ce nouvel opus. Sans trop connaître son histoire, le personnage est décrit comme une chanteuse ayant un lien avec Redhead Shanks, l’équipage du capitaine pirate qui jouera également un rôle majeur dans ce nouveau film. Même sans nom officiel, le personnage a été présenté avec un nouvel emblème, ce qui donne une idée qu’il fera partie d’un nouveau groupe de pirates jamais vu auparavant dans l’anime. Le nouveau chanteur est également présenté avec un texte qui, s’il est traduit, dit « Hey Luffy, tu devrais arrêter d’être un pirate ».

» One Piece Film: Red » est la 15e sortie en salles de la longue série animée. Le créateur Eichiro Oda supervise la production du nouveau film. Oda avait précédemment révélé que son objectif avec le nouveau film était d’ajouter un nouveau personnage féminin au casting de la série.

« J’en ai marre de dessiner des grands-pères légendaires dans les films ! Je veux dessiner un nouveau personnage féminin ! C’est le personnage que je veux faire maintenant ! Et c’est comme ça que ça a commencé », a déclaré Oda lors de la première annonce du film.

Le film suivra Luffy et ses amis se rendant sur une nouvelle île afin d’assister à un festival de musique. Le producteur de la série a récemment révélé que les Straw Hat Pirates porteront de nouvelles tenues dans le film. Par exemple, il a été révélé précédemment que le gang portera une sorte de tenue de vacances, tout en ayant de nouveaux équipements de combat jamais vus auparavant dans l’anime.

Le scénario du nouveau film est écrit par Tsutomu Kuroiwa, qui a précédemment écrit »One Piece Film: Gold ». Cette dernière sortie théâtrale des Pirates du Chapeau de Paille est réalisée par Goro Taniguchisurtout connu pour son travail sur »Code Geass ».

D’autre part, Netflix Il a également révélé que l’équipage, dirigé par les Shanks roux, apparaîtra dans sa prochaine adaptation en direct de la série. L’acteur Pierre Gaidot, qui a participé à la série »Once Upon A Time In Wonderland », jouera le rôle du capitaine pirate. Le personnage de Shanks est connu pour être la figure qui a donné à Luffy son chapeau de paille emblématique et a inspiré le jeune héros extensible à prendre la vie d’un pirate.

» One Piece Film: Red » devrait sortir au Japon en août de cette année, mais n’a pas encore de date de sortie internationale.