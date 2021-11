Film drôle de Chris Evans avec d’autres acteurs Marvel qui vous fera repenser votre vision de l’amour

Au cours de la dernière décennie, un groupe de jeunes comédiens a su trouver sa place dans l’industrie et prendre à jamais l’affection du public. ET Chris Evans, après avoir donné vie au Capitaine Amérique dans le Univers cinématographique Marvel, n’a pas été exclu de la liste. C’est qu’avec sa performance dans la franchise de super-héros, il a ensuite pu montrer qu’il est bien plus que cela et que peut faire partie de films de tous genres.

Même d’un comédie romantique, parce que dans 2011 étoilé Compter mes ex-petits amis -maintenant disponible sur Netflix– et a fait tomber les téléspectateurs amoureux de son travail. Ce n’est pas la seule fois qu’il s’engage dans une histoire plutôt amoureuse, mais ce film réalisé par Marc Mylod Vous allez sûrement l’adorer : il allie humour, relations et comme si cela ne suffisait pas, il a les performances des autres acteurs Marvel.

Il était à l’origine intitulé Quel est ton numéro? et était basé sur 20 fois une dame, le livre écrit par Karyn Bosnak. De quoi parle l’histoire? Écrit par Gabrielle Allan et Jennifer Crittenden, met en scène Ally Darling, une femme de trente ans qui a eu une vie amoureuse décevante et qui, après que son petit ami a rompu avec elle, se demande si peut-être son âme sœur était l’un de tous ses ex. Pour cela, il décide de chercher un par un jusqu’à ce qu’il le découvre.

Anna Faris est le protagoniste et est très bien accompagné par Ari Graynor et Blythe Danner. Ce n’est pas tout, car une longue liste d’acteurs aux visages connus défile à travers le casting. Parmi eux, des personnalités de la société de Kevin Feige comme Chris Pratt dans la peau du sale Donald, Anthony Mackie comme Tom Piper et Martin Freeman comme Simon.

Ils sont loin d’interpréter Star-Lord, Falcon et Everett K. Ross respectivement. Chris Evans n’est pas non plus près de se faire passer pour quelqu’un comme Steve Rogers ou Captain America. Cependant, la combinaison est très amusante et engageante. Si vous cherchez un film de moins de deux heures à regarder ce week-end, vous ne pouvez pas manquer cette option de streaming qui vous fera repensez votre vision de l’amour.

