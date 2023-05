Film dérivé insidieux en développement, avec Kumail Nanjiani et Mandy Moore

Un spin-off de la franchise d’horreur emblématique, Insidieuxest actuellement en préparation sous le titre Sujet : Une histoire insidieuse. Le prochain film promet d’offrir une nouvelle perspective dans le terrifiant Insidieux univers. S’appuyant sur l’héritage de la franchise, Fil mettra en vedette un casting dirigé par Kumail Nanjiani, réputé pour ses performances dans des films tels que Le grand malade, aux côtés de Mandy Moore. Par date limite, le spin-off marque les débuts en tant que réalisateur de Jeremy Slater, connu pour son travail en tant que créateur de Chevalier de la lune.





L’intrigue tourne autour d’un couple marié interprété par Nanjiani et Moore, qui se retrouvent à plonger dans le royaume des forces obscures dans une tentative désespérée de sauver leur fille en voyageant dans le temps. Cependant, leurs actions ont des conséquences imprévues et désastreuses, dévoilant un récit sinistre et obsédant. Insidieux a sans aucun doute laissé une marque indélébile sur le genre de l’horreur, élevant le niveau de la peur et du suspense. Son succès a engendré quatre suites : Insidious : Chapitre 2, Insidious : Chapitre 3, Insidious : La dernière clé, et le très attendu Insidieux : La Porte Rouge.

À quoi s’attendre d’Insidious : la porte rouge

Sortie de Sony Pictures

Insidieux : la porte rouge apporte une suite effrayante à la franchise populaire. Se déroulant dix ans après les événements d’Insidious 2, le film emmène les spectateurs dans un nouveau voyage surnaturel. Patrick Wilson, réputé pour son interprétation de Josh Lambert dans les épisodes précédents, non seulement reprend son rôle, mais prend également la place du réalisateur. Le retour de visages familiers ne s’arrête pas là, puisque Ty Simpkins, Rose Byrne et Lin Shaye reprennent également leurs rôles de Dalton Lambert, Renai Lambert et Elise Rainier, respectivement. De plus, Joseph Bishara, connu pour son travail de producteur de musique, rejoint le casting en tant que terrifiant Red Face Demon.

Dans Insidious : Chapitre 2, la possession de Josh par un esprit malveillant lors de son voyage dans The Further dévoile des aspects plus profonds de son passé et de ses rencontres avec des entités surnaturelles. Passer à Insidieux : chapitre trois, le récit adopte une approche non linéaire, plongeant dans la croissance personnelle et le parcours professionnel d’Elise, menant au moment charnière où elle réintègre la vie de Josh dans le premier volet de la série. Le quatrième chapitre, connu sous le nom de La dernière clé, plonge encore plus loin dans l’histoire d’Elise, découvrant une vaste chronologie qui remonte aux années 1950 et met en lumière son histoire.

Dans la suite directe de Insidieux 2, Insidieux 5 prend une direction narrative différente, se concentrant sur l’histoire continue de la famille Lambert plutôt que sur l’exploration du passé d’Elise. Josh Lambert a été libéré des griffes des forces démoniaques et la famille Lambert mène maintenant une vie heureuse et en sécurité. Au fil du temps, tout le monde a grandi, en particulier Dalton, qui prépare sa première année à l’université. Malgré l’apparente tranquillité, la capacité surnaturelle de Dalton continue de le hanter. Bien que ses souvenirs de ses rencontres précédentes dans The Further aient été effacés, Dalton possède un pouvoir unique et non réalisé en tant que projecteur astral et voyageur, comme l’a révélé Digital Spy. Cet aspect de son identité apporte de nouveaux défis et mystères à percer. Insidieux : la porte rouge est prévu pour une sortie en salles le 7 juillet 2023.