Film d’animation Injustice annoncé par DC et Warner Bros.

Enfin, DC et Warner Bros. font un Injustice film. Le projet a été discrètement annoncé comme les fonctionnalités spéciales de la prochaine version de Batman: The Long Halloween Partie 2 inclure un aperçu de Injustice film d’animation. Bien que de nombreux détails restent secrets pour le moment, cela servira d’adaptation de la populaire série de jeux vidéo du même nom.

Warner Bros, en présentant les fonctionnalités spéciales de Batman: The Long Halloween Part 2, a révélé que la sortie comprendra « Un aperçu du prochain film d’animation de DC, un regard avancé sur Injustice. » Juste comme ça, le film a été révélé. Malheureusement, pour le moment, il n’y a pas de mot sur le casting ou qui sera dans le fauteuil du réalisateur. Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été partagés. Mais si cela ressemble aux jeux, ce sera s’aventurer dans un territoire sombre dans une version alternative de l’univers DC.

Injustice: Gods Among Us a lancé la franchise en tant que jeu de combat sorti en 2013. Il pose une question simple: «Et si nos plus grands héros devenaient notre plus grande menace? Le jeu est rapidement devenu très populaire en vendant des centaines de milliers d’exemplaires et en engendrant une suite, Injustice 2. La campagne du premier jeu présente un scénario qui se déroule dans une chronologie alternative. Dans celui-ci, le Joker convainc Superman de tuer Lois Lane, en plus de leur enfant à naître. Il devient alors une menace pour le monde, s’aventurant sur un chemin sombre.

Les jeux vidéo ont également reçu une série de bandes dessinées préquelles du célèbre écrivain Tom Taylor. Certains des personnages importants présentés dans les jeux incluent Batman, Lex Luthor, Green Arrow, The Joker, Green Lantern, Cyborg, The Flash, Harley Quinn, Nightwing, Solomon Grundy, Superman et Wonder Woman. Entre les jeux et les bandes dessinées, il y a énormément d’histoire à tirer pour le film. Et pour ceux qui craignent peut-être que Warner Bros.et DC veuillent atténuer les choses, le studio n’a eu aucun problème à obtenir la cote R avec ces fonctionnalités animées DC dans le passé. Batman: The Killing Joke, Justice League Dark et Suicide Squad: l’enfer à payer, entre autres, ont été notés R. Donc, à tout le moins, le studio est ouvert à pousser la note si l’histoire tombe pour elle.

Ce n’est peut-être pas de l’action en direct, mais ces films d’animation DC ont un bilan impressionnant. Ces films ont abordé des sources bien-aimées avec un grand succès dans le passé. Quelques exemples incluent Batman: Le retour du chevalier noir, Justice League: The Flashpoint Paradox et La mort de Superman.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le film sortira. Batman: The Long Halloween Partie 2 devrait arriver cet été. L’injustice est présentée comme « le prochain film d’animation de DC ». Il pourrait donc théoriquement arriver un peu plus tard cette année, ou au début de 2022. Cela étant, il faut s’attendre à une annonce plus détaillée du studio dans les semaines / mois à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant car tous les détails supplémentaires sont mis à disposition par Warner Bros.et DC.

