Film culte de Noël intitulé « Film le plus effrayant de tous les temps »

Avec seulement une semaine avant Noël, beaucoup d’entre nous auront découvert que nous sommes complètement à court de nos films festifs préférés – après avoir déjà frayé un chemin à travers les goûts de Elfe, Seul à la maison, C’est une vie magnifique et Cie.

Mais il y en a peut-être un que vous avez manqué cette année, avec des cinéphiles encourageant les autres à regarder un film de Noël peu connu des années 1970 qui a été surnommé le «film le plus effrayant jamais réalisé».

Noël noir est un film d’horreur à petit budget produit et réalisé par Bob Clark, qui suit un groupe de sœurs de sororité qui reçoivent des appels téléphoniques menaçants pendant la saison des vacances.

On dit qu’il a aidé à ouvrir la voie à la génération de films slasher qui a suivi, y compris le succès de John Carpenter en 1978. Halloween – et a attiré un énorme culte au fil des ans, ainsi que deux remakes en 2006 et 2019.

Beaucoup de gens ont chanté ses louanges en tant que montre alternative solide ce Noël, avec une personne tweetant : « Le meilleur film d’horreur de Noël, le meilleur film slasher, peut-être le film le plus effrayant jamais réalisé. Aucune excuse pour ne pas regarder l’original Noël noir (1974). C’est la saison, après tout.

Quelqu’un d’autre a accepté : « Un film effrayant qui ne diminue pas, peu importe combien de fois vous le regardez !

Un troisième a écrit : « Ceci et Krampus sont mes films d’horreur de Noël préférés pour la saison.

Un autre a déclaré qu’il s’agissait du « meilleur film de Noël », tandis qu’un autre a commenté : « C’est tellement bon. Alors que je respecte Halloween, je n’ai jamais ressenti un instant de tension dans un film de Michael Myers. Noël noir reste glaçant.

« Le jeu d’acteur est meilleur que la moyenne, les appels téléphoniques sont effrayants et les décès sont inquiétants. »

Un téléspectateur a déclaré l’avoir regardé pour la première fois il y a un mois, admettant qu’il n’avait pas réalisé « à quel point ce serait effrayant ».

Ils ont ajouté: « Film très sous-estimé. »

Les fans ont dit la même chose sur Rotten Tomatoes, où un synopsis complet se lit comme suit: « Alors que les vacances d’hiver commencent, un groupe de sœurs de sororité, dont Jess (Olivia Hussey) et Barb (Margot Kidder), souvent en état d’ébriété), commencent à recevoir des messages anonymes et lascifs. Appels téléphoniques.

« Au départ, Barb met l’appelant sur le coup, mais s’arrête lorsqu’il répond de manière menaçante. Bientôt, l’amie de Barb Claire (Lynne Griffin) disparaît de la maison de la sororité et une adolescente locale est assassinée, ce qui amène les filles à soupçonner qu’un tueur en série est en marche. le lâche.

« Mais personne ne réalise à quel point le coupable est proche. »

Les critiques du public qualifient également le film de « slasher pionnier », l’un d’eux disant: « L’un des deux seuls films de ma vie d’adulte à avoir été impliqué de quelque manière que ce soit en me donnant un sentiment de peur authentique. »

Un autre ajoute : « Super film d’horreur/slasher et l’un d’entre eux qui a tout déclenché ! Le suspense était génial !

« Plus [of] le jeu d’acteur était bon et le cadre et l’atmosphère étaient étonnamment exécutés. Pour les fans d’horreur, c’est une montre à ne pas manquer. »

Et tandis que Noël noir reçu des critiques assez mitigées au moment de sa sortie, les critiques semblent être plus élogieuses dans leurs critiques rétrospectives – avec Jourdain Searles de Thrillist affirmant qu’il « est la mère du slasher moderne ».

Le blogueur de cinéma Nick Schager a déclaré que le film « corrode la joie joyeuse de Noël avec des canulars cruels, des tensions sexuelles et des meurtres de filles de sororité ».