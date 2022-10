Film communautaire : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Communauté pourrait bien être la réussite télévisuelle la plus improbable du XXIe siècle. L’émission était sur le point d’être annulée pendant toute sa durée, mais a réussi à rester en ondes pendant six saisons, réussissant même à continuer après que son créateur, Dan Harmon, ait été licencié et réembauché entre le début et la fin de la saison quatre. En dehors de cette quatrième saison sans Dan Harmon, Communauté même a continué à être bon malgré les changements de distribution et le passage à l’écran Yahoo complètement oublié pour sa dernière année.





Il y a plus d’une centaine d’épisodes de Communauté, qui est le seuil traditionnel d’une sitcom réussie. Cependant, rien de tout cela n’aurait été possible sans les fans inconditionnels de la série, qui ont pris une blague à jeter sur La cape et en a fait un slogan : six saisons et un film.

Le fait que nous ayons eu six saisons de la méta-comédie était suffisant pour la plupart, mais il y avait toujours un désir latent de terminer la dernière partie de cette prophétie involontaire. Les acteurs et les scénaristes derrière la série promettent un film depuis un moment, mais rien n’en est sorti jusqu’à la semaine dernière, lorsque Peacock a annoncé que cela se produirait enfin. La sortie du film est encore loin, mais compte tenu Communautéprécarité persistante, une confirmation qu’un film est en train de se produire est suffisante pour l’instant.

En attendant, voici tout ce que l’on sait sur le projet très attendu.





Jusqu’à présent, rien n’a été révélé sur l’histoire potentielle du film, qui sera écrite par Dan Harmon et Andrew Guest, selon Deadline. La dernière fois que nous avons vu le comité Save Greendale, anciennement connu sous le nom de groupe d’étude, ils essayaient de comprendre à quoi pourrait ressembler la prochaine « saison » de leur vie, mais tous semblaient peu susceptibles d’être ce qui se passerait dans le film . À la fin de la finale de la série, Abed et Annie, les plus jeunes membres du groupe, quittent Greendale pour continuer leur vie, il faudra donc que quelque chose se produise qui les ramène dans le giron.

Une idée préférée des fans pour l’intrigue du film mettrait en vedette le groupe d’étude sauvant Troy Barnes et LeVar Burton des pirates du golfe du Mexique. Quand Donald Glover est parti Communauté travailler sur Atlantaqui diffuse actuellement sa dernière saison, l’explication dans l’univers était qu’il était parti faire le tour du monde sur un bateau avec LeVar Burton pour recevoir son héritage de Pierce Hawthorne récemment décédé.

Dans un épisode ultérieur, les téléspectateurs attentifs ont remarqué qu’un téléscripteur à l’écran mentionnait les enlèvements de Troy et Burton par des pirates, et aucune mise à jour sur sa localisation n’a été donnée depuis. Cependant, cela nécessiterait que Donald Glover fasse partie du film, ce qui serait une entreprise difficile compte tenu de son emploi du temps chargé.

Au-delà de l’annonce que le film est en train de se produire, nous avons également eu des nouvelles du casting du film. Heureusement, au moins tous les acteurs qui sont restés dans la série au cours de ses six saisons sont de retour. Joel McHale reviendra en tant qu’ancien avocat Jeff Winger avec Gillian Jacobs en tant que Britta Perry, Danny Pudi en tant qu’Abed Nadir, Alison Brie en tant qu’Annie Edison, Ken Jeong en tant que Ben Chang et le scénariste oscarisé Jim Rash en tant que Craig Pelton. Ce ne serait pas un Communauté film sans au moins ces acteurs, mais il y a encore quelques omissions notables.

Sans surprise, Chevy Chase ne reviendra pas jouer Pierce Hawthorne, mais le manque de noms d’Yvette Nicole Brown et de Donald Glover sur la liste est décevant. Glover est devenue célèbre après avoir quitté la série, son absence semblait donc presque inévitable, mais Brown a déjà fait des apparitions dans la série depuis son départ. Deadline rapporte qu’aucun d’eux ne reviendra, mais peut-être qu’ils reviendront, quoique dans une moindre capacité.

De plus, trois retardataires de l’émission, Jonathan Banks en tant que professeur Buzz Hickey, Keith David en tant qu’Elroy Patashnik et Paget Brewster en tant que Francesca « Frankie » Dart, sont également portés disparus. Espérons que certaines des nombreuses stars invitées de la série, comme John Goodman, Jack Black et LeVar Burton, feront au moins une brève apparition.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour le moment, il sortira probablement l’année prochaine si tout se passe comme prévu (ce qui est rarement le cas pour Communauté). C’est miraculeux que ce spectacle étrange ait prospéré aussi longtemps, mais ce film n’est que la cerise sur le gâteau. Nous avons déjà six grandes saisons de télévision à revoir sans fin. Pourtant, en même temps, toute chance de passer plus de temps avec les étudiants et les professeurs de Greendale est quelque chose dont nous devrions être reconnaissants chaque fois qu’elle se présente.