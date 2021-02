Film Borderlands: Jack Black devient le robot Claptrap dans l’adaptation du jeu vidéo

Hollywood est dédié à Assassin’s Creed, Tomb Raider, Resident Evil enfin Chasseur de monstre l’adaptation d’une autre série de jeux vidéo à succès: jeu de tir à la première personne et jeu de rôle d’action Borderlands par Gearbox Software et 2K Games.

L’espace de l’humour noir western s’appelle « Mad Max dans l’espace« Et filmé par le réalisateur Eli Roth avec le créateur de » Tchernobyl « Craig Mazin.

Détails de la première histoire du film Borderlands

L’action se déroule sur Pandora, une planète plutôt aride et désolée sur laquelle des habitants cyniques se retrouvent au milieu des déserts, de la destruction, des monstres et des montagnes de détritus.

Le voleur légendaire Lilith est après un coffre-fort caché rempli d’armes extraterrestres précieuses. Elle est accompagnée du soldat Roland et l’archéologue Patricia Tannisqui possède des informations sur le coffre-fort. Son passé avec Lilith complique la relation entre les deux et ne facilite pas vraiment la collaboration. Ils sont soutenus par Boniment, un droïde du type CL4P-TP, qui avec sa manière sarcastique parle toujours son esprit et a toujours des idées absurdes et souvent mortelles.

Cast avec Cate Blanchett et Jack Black

Un premier casting de premier plan avec Cate Blanchett comme Lilith, Kevin Hart comme Roland, Jamie Lee Curtis comme Tannis et Jack Black comme un claptrap est déjà trouvé. Pendant ce temps, la recherche d’un autre casting se poursuit. Les personnages bien connus de la série de jeux populaires joueront également seront présentés sous peu.

Les producteurs du film, Avi Arad et son fils Ari Arad, pour Arad Productions et Lionsgate ont déjà im 2016 ses premiers plans présenté pour l’adaptation du long métrage. A cette époque, c’était aussi d’un Note R du film. Il reste à voir si les plans continueront d’exister.

Quelle est la prochaine étape après Borderlands 3?

La série de jeux Borderlands en tant que RPG de tir à la première personne est avec le premier jeu en 2009 par Logiciel de boîte de vitesses et 2K Games pour Xbox 360, PlayStation 3 et PC sont sortis. Une version pour la Nintendo Switch a suivi en mai 2020.

La suite est apparue en 2012 Borderlands 2, suivie par Borderlands: la pré-suite en 2014. Dernières publications Borderlands 3 en 2019 pour Xbox One, PlayStation 4 et PC. Il y avait aussi un Jeu en ligne de Borderlands prévu, mais rien n’en est sorti.

Avec le tournage, l’intérêt pour autres jeux de la série grandir. Les plans pour une suite n’ont pas encore été confirmés.