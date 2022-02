Film à venir de Kapil Sharma en 2022, il joue le rôle de livreur de nourriture

Film à venir de Kapil Sharma en 2022 : Découvrez la date de sortie du film 2022 ainsi que les détails du film, les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article :

Le prochain film de Kapil Sharma en 2022 a acquis une énorme popularité après avoir diffusé quelques nouvelles qui se poursuivent avec les nouveaux films. Lorsque le dernier film de Kapil Sharma est sorti, les fans sont très excités par ce film de Kapil Sharma qui, après les débuts du dernier film, ils sont impatients de connaître les films suivants de Kapil Sharma, qui est le prochain film de Kapil Sharma en 2022.

Kapil Sharma prochain film en 2022

Firangi est un film à succès de Kapil Sharma en 2017 qui sera le 2ème film de Kapil Sharma. Kapil Sharma est un nom très populaire à Bollywood, tout cela grâce à sa présence spectaculaire à la télévision indienne et à la téléréalité. Kapil Sharma est un comédien et acteur indien de la télévision, qui deviendra célèbre après avoir remporté le Big Indian Laughter Challenge en 2007. Le rire et le comédien ont été vus dans diverses émissions de télé-réalité tout au long de sa carrière. Lorsque Kapil Sharma a fait ses débuts avec la comédie indienne Kis Kisko Pyaar Karoon qui est sortie en 2015. Ce film a connu un succès commercial et critique. Kapil Sharma joue dans cette comédie avec Eli Avram, Simran Kaur Mundi et Manjari Fadnis. Avec ce film, Kapil Sharma a fait sa présence sur grand écran de télévision. Le style de vie de Kapil Sharma a complètement changé lorsque Kapil Sharma a créé la série télévisée Comedy Nights, Sharma étant l’hôte et le producteur de la série télévisée Comedy. Comedy Nights with Kapil était l’une des comédies indiennes les plus populaires jusqu’à ce qu’elle cesse d’être diffusée. Kapil Sharma anime la série comique télévisée The Kapil Sharma Show qui est diffusée sur Sony Television et quelques autres applications. L’émission comique est l’une des émissions les plus regardées et les plus populaires de l’histoire de la télévision indienne. Forbes a classé les comédiens au 11e rang de la liste des 100 meilleures célébrités indiennes en Inde. IBN-CNN a décerné à Kapil Sharma l’Année en 2013.

Kapil Sharma prochain film en 2022 en Inde

En 2022, Kapil Sharma a annoncé qu’il lancerait une émission humoristique pour enfants, intitulée The Honey Bunny Show avec Kapil Sharma sur Sony Yay. En janvier 2022, Kapil Sharma a annoncé qu’un biopic sur sa vie est en cours de développement nommé Funkaar, le film sera réalisé par Mrighdeep Singh Lamba.

Kapil Sharma prochain film en 2022 Liste

Kapil Sharma, qui a récemment diverti ses fans et ses followers avec son stand-up spécial « I’m Not Done Yet », prévoit à nouveau d’entrer dans le cœur des fans. L’artiste est prêt à captiver à nouveau les fans avec ses talents d’acteur avec un nouveau film dans lequel il joue un rôle de livreur de nourriture, qui est présenté par Après avoir sorti dans les films ‘Kis Kisko Pyaar Karoon’ et ‘Firangi’ , Kapil Sharma sera bientôt sur les grands écrans indiens avec un projet de film à venir qui n’a pas encore de titre. Kapil Sharma sera vu partager l’écran avec la star Shahana Go swami qui a travaillé dans des projets comme Un garçon convenable et Bombay Begums.

Conclusion: Kapil Sharma prochain film en 2022

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série de télé-réalité indienne Kapil Sharma sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partagerons jamais d’informations erronées. Si vous avez des questions concernant cette série de télé-réalité indienne, veuillez nous faire part de vos commentaires dans la section des commentaires.

