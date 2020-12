Fille Estranged du Dr Dre: Qui est La Tanya Young?

Le Dr Dre voudra peut-être envisager de changer son nom pour celui de Dr Drama.

Après tout, c’est ce que le célèbre producteur s’est retrouvé au milieu ces dernières années.

De son divorce désordonné avec Nicole Young à sa publication controversée sur Instagram sur l’entrée de sa fille à l’USC «sans peine de prison», la star du hip-hop de 55 ans a eu du mal à rester en dehors des tabloïds.

Et maintenant, sa fille aînée, La Tanya Young, affirme qu’elle n’a pas vu son célèbre père depuis près de deux décennies, et lui a reproché de l’avoir apparemment abandonnée.

Qui est la fille du Dr Dre, La Tanya Young?

Continuez à lire pour tous les détails désordonnés sur leur relation tendue et les affirmations que La Tanya a faites à propos de son père, notamment qu’il n’a jamais rencontré ses quatre enfants.

La mère de La Tanya Young est Lisa Johnson.

Johnson aurait eu La Tanya alors qu’elle n’avait que 15 ans, et elle et le Dr Dre se sont séparés en 1995.

La Tanya Young est la fille aînée du Dr Dre.

Il a fini par avoir trois enfants avec Lisa Johnson: La Tanya, 37 ans, La Toya, 36 ans et Ashely, 35 ans.

Il a également un fils, Curtis Young, âgé de 38 ans, ainsi que cinq autres enfants: Andre Young Jr., Truice Young, Truice Young, Truly Young, Tyra Young et Marcel Young.

Malheureusement, Andre Young Jr. est décédé à l’âge de 20 ans d’une overdose.

Leur relation a toujours été tendue.

Young, qui a révélé qu’elle avait récemment postulé pour devenir chauffeur FedEx dans sa ville actuelle de Victorville, en Californie, a déclaré que depuis son plus jeune âge, elle n’avait jamais eu de relation étroite avec son père.

« Je détestais passer par des tiers. Si j’avais besoin de lui, je devrais aller au studio et me faire bombarder et parler à sa sécurité », a-t-elle déclaré.

« Je devrais passer par son comptable ou son bras droit, je ne saurais jamais s’il a reçu mes messages », a-t-elle ajouté. « Je n’ai jamais eu de ligne directe avec lui. »

Elle ne l’a pas revu depuis l’âge de 20 ans.

La Tanya affirme qu’elle n’a pas vu son père depuis 17 ans et qu’elle souhaite nouer une relation avec lui, même si cela fait presque deux décennies.

«La dernière fois que je l’ai vu, c’était quand j’avais 20 ans chez ma mère. C’était une si bonne ambiance. Je veux vraiment une relation avec mon père, vraiment », dit-elle.

La Tanya a déclaré que même si son père est millionnaire, il ne l’a jamais aidée financièrement.

«J’ai été assistée pendant un certain temps, c’est embarrassant à dire», a-t-elle déclaré dans une interview le 4 décembre.

«Il a proposé de m’aider avec les frais de scolarité, mais il ne me parle jamais. Il ne m’a jamais préparé à ne pas avoir besoin de lui », a-t-elle révélé.

Cependant, ce n’est pas parce que Dre a offert son aide qu’il l’a fait.

«Il n’a jamais payé ses études universitaires, il n’a jamais rien fait pour m’aider et mes sœurs à nous entendre», affirme Young.

La Tanya dit qu’elle a l’impression que son père a «abandonné» elle.

« J’ai l’impression qu’il a abandonné. Il m’a abandonné et je ne sais pas pourquoi », a-t-elle tristement déclaré. « Je ne sais toujours pas pourquoi. »

La Tanya affirme également qu’il n’a jamais rencontré ses quatre petits-enfants.

La Tanya a quatre enfants, âgés de trois à seize ans, mais elle affirme que Dre n’en a rencontré aucun.

« J’ai quatre enfants et il n’a même jamais vu ses petits-enfants », at-elle ajouté. « Mes enfants aiment sa musique. Ils demandent s’ils peuvent le rencontrer et je ne sais même pas quoi leur dire. »

Bien que le Dr Dre évite apparemment sa fille, elle garde la tête haute.

Young a révélé qu’en plus de postuler à FedEx, elle avait également postulé pour travailler chez Amazon pendant qu’elle étudiait pour devenir infirmière autorisée.

«J’ai postulé pour des emplois chez Amazon et FedEx. J’ai été réceptionniste», a-t-elle révélé. «Dans un an, je serai qualifié d’infirmière. C’est difficile mais je suis fort.

