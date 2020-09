Fille d’un couple gay ayant droit à la citoyenneté américaine, juge les règles

Un juge fédéral a tranché en faveur de James Derek Mize et Jonathan Gregg (Facebook)

L’enfant d’un couple homosexuel né d’une mère porteuse en Angleterre a droit à la citoyenneté américaine, a statué un juge fédéral.

Derek Mize et Jonathan Gregg, qui vivent en Géorgie, ont déposé une plainte en juillet 2019 après que le département d’État a refusé de reconnaître leur fille Simone comme citoyenne américaine.

Parce que Simone n’est que biologiquement liée à Gregg, le département d’État a statué que l’enfant était effectivement né en dehors du mariage – malgré le fait que Mize et Gregg soient réellement mariés.

Plus d’un an après le début de leur bataille juridique, les droits du couple géorgien ont été confirmés dans une décision du juge de district américain Michael Brown.

Le juge Brown a statué que Simone n’est pas tenue d’avoir un lien biologique avec ses deux parents pour avoir droit à la citoyenneté américaine. Il a également ordonné au département d’État de délivrer un passeport américain à l’enfant.

Le couple gay géorgien Derek Mize et Jonathan Gregg est “ tellement soulagé ” que le tribunal a jugé que leur fille était citoyenne américaine.

“Nous sommes tellement soulagés que le tribunal ait reconnu notre fille, Simone, comme la citoyenne américaine qu’elle est depuis le jour de sa naissance”, a déclaré Mize dans un communiqué.

«Lorsque nous avons amené Simone dans ce monde, en tant que parents mariés de même sexe, nous n’avions jamais pensé que notre propre gouvernement manquerait de respect à notre famille et refuserait de reconnaître notre fille comme citoyenne américaine.

«À la suite des actions discriminatoires du Département d’État, nous avons entrepris un long voyage pour faire reconnaître notre fille comme citoyenne américaine.

«Mais aujourd’hui, ce voyage est terminé et nous sommes submergés de gratitude, pour nos avocats et pour le tribunal, pour nous avoir reconnus comme une famille qui essaie simplement de donner à notre fille le meilleur départ possible, ce que tous les enfants méritent.

Il est temps que le gouvernement fédéral cesse de défendre cette politique illégale et inconstitutionnelle.

Le département d’État avait refusé de reconnaître Simone comme citoyenne américaine malgré le fait que ses deux pères avaient la citoyenneté.

Comme Gregg n’avait pas vécu aux États-Unis pendant les cinq années précédant la naissance de Simone, le département a refusé de la reconnaître comme citoyenne.

Le procès du couple, déposé par Lambda Legal et Immigration Equality, a allégué que le département d’État traite les couples mariés de même sexe différemment des couples mariés de sexe opposé. Le procès a également affirmé que la politique du département violait la loi et la Constitution des États-Unis.

La décision du tribunal a été saluée comme une «victoire éclatante» pour les familles LGBT +.

Omar Gonzalez-Pagan, avocat principal et stratège de la santé chez Lambda Legal, a déclaré que la décision était une «victoire éclatante» pour les familles LGBT +.

«C’est le deuxième tribunal fédéral cet été à se prononcer contre la politique du Département d’État de traiter les enfants de parents mariés de même sexe comme des enfants« nés hors mariage »et n’ayant pas droit à la citoyenneté américaine du droit d’aînesse», a déclaré Gonzales-Pagan.

«Il est temps que le gouvernement fédéral arrête de défendre cette politique illégale et inconstitutionnelle. Aucune famille ne devrait avoir à faire face à la peur et à l’incertitude d’avoir le statut de citoyen de son enfant dans les limbes. »

La décision intervient quelques mois seulement après qu’un autre tribunal a statué en faveur d’un couple homosexuel marié dans le Maryland, dont la fille s’est vu refuser la citoyenneté américaine après être née au Canada.

Dans cette affaire, le juge a rejeté l’argument du département d’État selon lequel l’enfant était né hors mariage – cependant, le département a depuis interjeté appel de la décision devant la 4e US Circuit Court of Appeals.

Le Département d’État a également fait appel d’une décision similaire dans une autre affaire concernant un couple de même sexe et leur enfant.