Filecoin, la crypto-monnaie qui a grimpé de 333% le mois dernier, est également une alternative de stockage en ligne à Dropbox

Filecoin a atteint le top 10 des crypto-monnaies le 1er avril, surpassant par exemple Litecoin, après avoir doublé votre devis tout au long de la semaine précédente. Deux jours plus tard, la Fondation Filecoin a annoncé le don de 50000 de ses jetons (connus sous le nom de FIL, d’une valeur de plus de 10 millions de dollars à l’époque) à Internet Archive, dans le but d’améliorer sa bibliothèque de contenu.

Mais qu’est-ce que Filecoin et qu’est-ce qui le différencie des autres crypto-monnaies? En premier lieu, il n’est pas né avec le seul objectif d’être une crypto-monnaie, mais avec celui de devenir un système de stockage décentralisé basé sur la blockchain.





Un marché du stockage cloud décentralisé

L’idée de ses créateurs était qu’une telle nature décentralisée permettrait protéger l’intégrité des données stockées, ce qui rend la censure aussi difficile que facile d’accès, marquant ainsi une différence par rapport aux plates-formes de stockage telles que Dropbox.

Ses créateurs sont les mêmes que ceux d’un autre protocole similaire, l’IPFS (acronyme de «Interplanetary File System»). Les deux sont complémentaires, bien qu’ils puissent être utilisés indépendamment: là où IPFS permet de diriger et de déplacer du contenu, Filecoin agit comme « une couche incitative pour préserver les données »; une couche dans laquelle

«Les clients paient pour stocker les données à des niveaux spécifiés de redondance et de disponibilité, et les mineurs sont payés et récompensés en stockant en permanence les données et en les testant de manière cryptographique.»

Étant donné que la participation au réseau Filecoin, à la fois dans l’exploitation minière stricte et dans l’hébergement, comporte des récompenses pour le mineur en question, il est entendu que les « mineurs de stockage » sont incités à stocker autant de données que possible et de manière fiable.

De plus, outre les « mineurs de stockage », il y a une deuxième catégorie de mineurs appelée « mineurs de récupération », que les utilisateurs paient pour fournir des services qui accélèrent la transmission de données (comme la mise en cache).

La Fondation Filecoin prédit que bientôt ce marché ouvert (le marché du stockage) sera « hyperconcurrentiel », qui se convertira également ses prix sont plus compétitifs que ceux de ses concurrents centralisés actuels.

Filecoin en Chine: une « sensation » … et un investissement stratégique

Annonces IPFS / Filecoin dans le métro chinois (via @Wolf_ofBinance sur Twitter)

Un jour après être entré dans le Top10 des crypto-monnaies, FIL est devenu le jeton le plus échangé sur trois bourses de crypto-monnaie chinoises (Huobi, OKEx et Gate), en multipliant par trois dans le premier d’entre eux le volume des échanges du Bicoin.

La Chine est folle de Filecoin, avec une augmentation de plus de 30% sur 24h, atteignant un maximum de 236 €. Le volume de négociation sur 24h de FIL à Huobi, la plus grande bourse de Chine, a atteint 24,2 milliards de dollars, près de trois fois le volume du deuxième 8,8 milliards de dollars ETH, Bitcoin était de 7,8 milliards de dollars. pic.twitter.com/LbKlTkfBqt – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 avril 2021

Selon Decrypt, les autorités chinoises encourageraient quasi-officiellement l’extraction de Filecoin parce que ses caractéristiques technologiques s’inscrivent dans l’agenda de la République populaire de Chine pour se doter de sa propre infrastructure le stockage en ligne comme mécanisme de défense contre une éventuelle attaque sur les serveurs chinois.

A) Oui, Les grandes entreprises du géant asiatique ont commencé à investir des sommes tout aussi importantes dans Filecoin; C’est le cas de la société immobilière Xinyuan, qui a investi près de 100 millions de dollars dans l’extraction de Filecoin, ou Ninth City (une société du Nasdaq), qui a dépensé 12 millions de dollars depuis février.

Telle est la montée en puissance de FIL en Chine, que WeChat autorise déjà les paiements avec, et est même utilisé pour donner de l’argent aux mariés lors des mariages: