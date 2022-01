« File 81 » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La fin de la première saison de « fichier 81″ a ouvert la voie à un deuxième volet de la série de Netflix Librement basé sur le podcast populaire du même nom, mais jusqu’à présent, aucune annonce n’a été faite par le géant du streaming sur l’avenir de la série surnaturelle.

Cependant, la showrunner Rebecca Sonnenshine a déjà des plans pour un deuxième versement potentiel. « Je l’espère, mais je n’en ai vraiment aucune idée. mais je l’espère», a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. « C’était toujours pour avancer. On pense toujours à la saison 2″.

« En gros, dès que nous avons terminé notre salle, nous avons lancé une chaîne d’e-mails à propos d’idées pour la saison 2.″, a-t-il confié à Variety. « Entonces, durante la producción y la publicación, hemos estado compilando y luego realmente nos sentamos y pensamos en lo que sucedería en la Temporada 2. Así que estamos listos para comenzar, si tenemos la suerte de obtener una Temporada 2, tenemos algunas historias realmente geniales pour compter”.

Dan a déménagé dans une résidence isolée pour restaurer d’étranges bandes vidéo (Photo : Archive 81/ Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « FILE 81 » ?

A la fin de la première saison de « fichier 81″, Dan tente de secourir Melody et se fait une alliée inattendue : Julia, la mère de Pendras qui est aussi une Baldung et veut ramener sa fille. La femme promet d’ouvrir la porte pendant cinq minutes et prévient l’archiviste que Kaelego tentera de le retenir.

Turner trouve Melody, cependant, avant qu’ils ne puissent partir, l’entité semble les arrêter. Julia parvient à le repousser, mais Samuel s’interpose et sépare le couple. Lorsque le voile se ferme, Melody arrive dans la chronologie de l’archiviste, tandis que Turner se réveille en 1994. Que signifie ce saut ? Samuel a-t-il également réussi à s’échapper ? Où sont les habitants de l’immeuble Visser ? Arriveront-ils à sauver Dan ?

Qui a causé l’incendie dans la maison de Dan ? « Nous savons définitivement qui a fait ça, et c’est dans la saison 2″ Sonnenshine a déclaré à EW. « Il y a beaucoup de petits œufs de Pâques ou de petites choses comme ça, qui, si vous pensez, « Je me demande si c’est quelque chose qui fait partie de la mythologie et qui sera exploré plus avant. » Et oui, certaines choses n’ont tout simplement pas atteint la saison”.

Il a également déclaré à Variety que « Samuel est toujours une partie très importante de l’histoire. Et je pense que la saison 2 est, où est Samuel ? Où se trouve? Et je pense que c’est une branche très excitante de notre histoire avec laquelle nous savons vraiment ce que nous faisons.”.

“FILE 81″ BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2

La deuxième saison de « fichier 81″ n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « File 81 », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FILE 81 » 2

Mamoudou Athie dans le rôle de Daniel ‘Dan’ Turner

Dinah Shihabi dans le rôle de Melody Pendras

Evan Jonigkeit comme Samuel Spare

Julia Chan comme Anabelle Cho

Ariana Neal dans le rôle de Jessica « Jess » Lewis

Matt McGorry comme Mark Higgins

Martin Donovan comme Virgile Davenport

Charlie Hudson III comme Steve Turner

Georgina Haig comme Iris Vos

Melody après avoir quitté l’Autre Monde et être arrivée dans le présent à la fin de « File 81 » (Photo : Netflix)



QUAND SERA LA SAISON 2 DE « FILE 81 » PREMIÈRE?

La deuxième saison de « fichier 81″ n’a pas encore de date de sortie en Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming en 2023.