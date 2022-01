« File 81 » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. D’après le podcast du même nom créé par Marc Sollinger et Daniel Powell, «fichier 81″ est une série de Netflix créé par Rebecca Sonnenshine et produit par James Wan qui est divisé en deux chronologies, une de nos jours où, Dan Turner, un archiviste accepte de restaurer des bandes vidéo que Melody Pendras a enregistrées il y a vingt-cinq ans lorsqu’il emménage dans le bâtiment Visser avec l’intention de faire un rapport d’histoire orale sur l’ancienne structure résidentielle et de découvrir ce qui est arrivé à sa mère biologique.

Après avoir accepté la proposition de Virgil Davenport, PDG d’une obscure multinationale appelée LMG, Dan commence à vivre des choses qui n’ont aucune explication et découvre qu’il est en quelque sorte lié au protagoniste des enregistrements.

Après avoir récupéré quelques bandes, Turner se retrouve plongé dans l’histoire de Melody, qui est impliquée dans un culte mystérieux et qui aura apparemment une fin tragique, puisque le bâtiment a brûlé en 1920. Alors, Dan tente de la sauver.

Mélodie enregistrant les événements paranormaux qui se produisent dans le bâtiment Visser (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « FILE 81 » ?

Bien qu’au début il se méfie de l’aide que le Père a tenté d’offrir à Jess, une résidente de l’immeuble de quatorze ans, après sa mort il découvre que Samuel est le chef du culte démoniaque, que plusieurs locataires font partie du groupe , qui utilise la moisissure du sous-sol pour les contrôler et qu’il envisage de sacrifier la petite fille.

Pendant ce temps, Dan se rend compte que ses rêves avec Melody sont réels, que la jeune femme était la patiente de son père, que Virgil est le frère de Samuel et qu’un autre homme a travaillé sur d’autres bandes et est décédé peu de temps après avoir terminé.

Peu de temps après avoir vu Kaelego, l’entité vénérée par la secte, quitter les écrans, Dan a été battu et ramené chez lui. Visiblement, Virgil nie les accusations de l’archiviste et l’accuse de souffrir d’une crise psychotique suite au stress au travail.

Après que le père de Dan ait emmené Melody à Rockland, Turner n’a aucun moyen de suivre son histoire, mais la bande du rituel d’Iris Vos lui donne une idée : chercher Anabelle Cho, qui est toujours à l’asile et attendait le protagoniste de « fichier 81″. Elle assure que Melody est dans l’au-delà.

Après avoir parlé à Anabelle d’Iris, Melody retourne dans le bâtiment et convainc Jess de s’échapper. Cependant, Samuel révèle qu’il a en fait besoin de Pendras, car il a du sang magique de Baldung, alors il lui coupe la main et la force à toucher la statue de Kaelego.

Le rituel permet de ramener Iris, mais encore une fois, cela tourne mal et au lieu de la sortir de ce monde avec l’entité, ils sont piégés. C’est pourquoi leurs corps n’ont pas été retrouvés après l’incendie.

Melody après avoir quitté l’Autre Monde et être arrivée dans le présent à la fin de « File 81 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « DOSSIER 81 » ?

Lorsque Dan confirme que son père essayait d’aider Melody, il accepte de terminer sa mission et cherche des informations sur Virgil. Davenport lui révèle que sa famille est morte parce que son père a gardé les bandes.

Dan tente de sauver Melody et gagne une alliée inattendue : Julia, la mère de Pendras qui est aussi une Baldung et veut ramener sa fille. La femme promet d’ouvrir la porte pendant cinq minutes et prévient l’archiviste que Kaelego tentera de le retenir.

Turner trouve Melody, cependant, avant qu’ils ne puissent partir, l’entité semble les arrêter. Julia parvient à le repousser, mais Samuel s’interpose et sépare le couple. Lorsque le voile se ferme, Melody arrive dans la chronologie de l’archiviste, tandis que Turner se réveille en 1994. Que signifie ce saut ? Samuel a-t-il également réussi à s’échapper ? Où sont les habitants de l’immeuble Visser ? Arriveront-ils à sauver Dan ?