« File 81 », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Archive 81 » est une série de Netflix qui est basé sur les podcasts du même nom. La fiction créée par Rebecca Sonnenshine a James Wan comme producteur exécutif et Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Martin Donovan, Matt McGorry, Julia Chan, Evan Jonigkeit et Ariana Neal comme protagonistes.

La série est divisée en deux chronologies, l’une à l’époque actuelle où Dan Turner, un archiviste, accepte de restaurer des bandes vidéo que Melody Pendras a enregistrées il y a vingt-cinq ans lorsqu’elle emménage dans le bâtiment Visser avec l’intention de faire une histoire orale. rapport sur l’ancienne structure résidentielle et découvrez ce qui est arrivé à sa mère biologique.

Les huit épisodes deArchives 81″ créé en Netflix seulement le 14 janvier 2022, mais les utilisateurs de la plateforme et les fans de terreur surnaturelle réclament déjà une deuxième saison.

« FILE 81 », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série surnaturelle, mais comme vu dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Dan et Melody se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

Dans le dernier épisode de « fichier 81″, l’Autre Monde appelle et Melody retourne au Visser, où un nouvel appareil enregistre un sacrifice. De plus, Dan se lance dans un voyage vers l’inconnu qui a des conséquences positives et négatives.

Bien que ni les stars ni les producteurs n’aient partagé de détails sur une éventuelle deuxième saison, la route est tracée pour approfondir le voyage de Dan et sa nouvelle réalité. Va-t-il s’en remettre ? Melody va-t-elle l’aider ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Melody aidera-t-elle Dan après la fin de la première saison de « File 81 » ? (Photo : Netflix)

A QUAND SERA LA SAISON 2 DE « ARCHIVE 81″ PREMIERE ?

Oui Netflix renouvelle »fichier 81″ pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2023.