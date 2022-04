FILA crée de nouvelles baskets inspirées de celles de Sonic the Hedgehog

Tous les fans du hérisson bleu attendent la première de »Sonic le hérisson 2 », qui sortira dans toutes les salles d’Amérique latine le 8 avril. C’est pourquoi, afin de promouvoir le film, LIGNE a sorti de nouvelles baskets entièrement basées sur les emblématiques baskets Sonic, que vous voudrez sans aucun doute avoir.

Paramount Pictures s’est associé à FILA pour recréer une réplique presque exacte des chaussures de tennis portées par Sonic dans le film, qui ressemblent même trop aux modèles que nous pouvons voir dans les jeux emblématiques de speedy hedgehog.

De même, FILA a baptisé ces chaussures sous le nom de Ray Tracer Evo x Sonic 2, décrites comme des chaussures à enfiler unisexe inspirées de l’emblématique chaussure Sonic vue dans le film »Sonic 2 ». Bien sûr, bien que cela semble très attrayant d’acheter le produit, les baskets ne seront pas si bon marché puisqu’elles coûtent au total 110 dollars et ne sont disponibles que sur le site Web de la FILA.

Sans aucun doute un excellent moyen de promouvoir le prochain film Sonic, qui sera une suite directe de »Sonic the Hedgehog » sorti en 2020. La deuxième partie sera sans aucun doute un hommage fidèle aux différents jeux Sonic, car selon les réalisateurs du bande, a un grand nombre de références à la saga. De plus, pour la première fois, nous verrons sur grand écran Knuckles, le compagnon échidné rouge et ennemi de Sonic, ainsi que Tails, qui a déjà été vu dans la scène post-générique du premier film.

L’intrigue suivra Sonic affrontant Knuckles pour avoir protégé la Master Emerald, alors que l’échidné est trompé par le méchant docteur Robotnik, qui a convaincu Knuckles qu’un hérisson bleu veut voler l’émeraude, qui a un pouvoir mystique qui doit protéger tout le monde. à tout prix, car c’est une tâche héritée de leurs ancêtres.

»Sonic the Hedgehog 2 » base une grande partie de son intrigue sur les jeux »Sonic 2 », »Sonic 3 » et »Sonic & Knuckles », où l’on voit également une partie de cette intrigue, et qu’ils sont considérés comme la trilogie Sonic classique.