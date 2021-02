Figurines Cara Dune annulées par Hasbro alors que Gina Carano quitte The Mandalorian

Hasbro a annulé deux prochaines figurines Cara Dune au milieu de la controverse Gina Carano. Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Lucasfilm et Disney s’étaient séparés The Mandalorian actrice après la publication de récents tweets incendiaires. Un communiqué publié mercredi a déclaré que Carano n’était actuellement pas employée chez Lucasfilm et qu’ils n’avaient « aucun projet pour qu’elle le soit à l’avenir ». La déclaration a poursuivi: « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables ».

Après avoir annoncé que Gina Carano avait été renvoyée de The Mandalorian et des projets futurs, Guerres des étoiles les fans qui avaient certaines figurines d’action Hasbro Cara Dune en pré-commande ont appris qu’elles avaient été annulées. Populaire et respecté Guerres des étoiles Le forum de figurines Yak Face a confirmé la nouvelle. « À la lumière des récents événements entourant le personnage de Cara Dune, nous avons appris que les rééditions prévues des figurines 6 ″ Black Series et Vintage Collection ont été annulées. Hasbro a toujours l’intention de sortir la version Retro Collection comme prévu, » dit le site.

Un autre Guerres des étoiles fan a posté une capture d’écran d’un site de jouets annonçant l’annulation. La déclaration de Big Bad Toy Store se lit comme suit: « Nous avons été informés par Hasbro qu’ils ont annulé la production de Star Wars: The Black Series 6 » Cara Dune (The Mandalorian) et ne remplira pas notre commande. Malheureusement, cela signifie que nous devons annuler nos précommandes pour cet article. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions vivement de votre compréhension. « Comme indiqué dans la déclaration de Yak Face, la figurine Cara Dune Retro 6 » arrivera toujours sur les étagères comme prévu, bien que l’on ne sache pas si Hasbro continuera à fabriquer et à commercialiser le chiffre l’avenir.

Gina Carano a depuis répondu à son licenciement et travaille actuellement sur un nouveau projet. Elle va produire, développer et jouer dans un film pour The Daily Wire. « J’ai crié et ma prière a été exaucée », a déclaré Carano dans un communiqué. « J’envoie un message d’espoir direct à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire. » Carano et ses partisans estiment qu’elle a été injustement abattue par «la culture d’annulation». Elle a poursuivi: « Je viens juste de commencer à utiliser ma voix qui est maintenant plus libre que jamais auparavant, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire. »

Quant à savoir si Lucasfilm avance ou non avec le personnage de Cara Dune, cela n’est pas clair. The Mandalorian Les fans ont appelé le studio à remplacer Gina Carano par Lucy Lawless ou Sonya Deville de la WWE, bien que l’on ne sache pas si l’un ou l’autre se produira. Il a été rapporté que le Rangers de la Nouvelle République La série était censée se concentrer sur Dune, nous devrons donc simplement attendre de voir ce que Lucasfilm décide de faire avec le personnage. Yak Face Forums a été le premier à confirmer les annulations de Hasbro.

Hasbro dit au revoir Carano pic.twitter.com/gCpg05zoJt – KC Walsh – BLM (@TheComixKid) 12 février 2021

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Jouets