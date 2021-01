Figurine Dark Trooper Hot Toys du Mandalorian révélée

Les braves gens de Sideshow / Hot Toys ont révélé la dernière The Mandalorian figurine inspirée à venir pour votre portefeuille: le Dark Trooper!

Si vous avez ressenti un besoin puissant de remplir votre vie avec les incroyables Dark Troopers de la deuxième saison de The Mandalorian, vous en aurez bientôt l’occasion. Les droïdes à la recherche de badass, originaires de l’ancien Forces obscures jeu vidéo, reçoivent leur propre figurine Hot Toys.

Après la finale de la saison épique de The Mandalorian, Sideshow et Hot Toys présentent le tout nouveau Figurine à collectionner à la sixième échelle Dark Trooper!

La figurine à collectionner très précise est habilement conçue sur la base du Dark Trooper comme on le voit dans le coup Star Wars ™ séries. Il comprend des pièces de casque et d’armure mécaniques très détaillées, une peinture d’armure noire spécialement appliquée, des fonctions d’éclairage LED, un blaster et une base d’affichage!

Chaque figurine de collection à l’échelle 1: 6 Dark Trooper comprend:

– Une ressemblance authentique et ultra-détaillée des Dark Troopers comme on le voit dans Star Wars: The Mandalorian ™

– Un casque Dark Trooper finement conçu, avec fonction d’éclairage LED (à piles)

– Un corps d’exosquelette nouvellement développé, avec une conception mécanique détaillée et plus de 25 points d’articulation (mesure environ 32,5 cm de haut)

– Armure noire brillante réaliste avec joints argentés métalliques et panneau de poitrine lumineux à LED (à piles)

– Plusieurs mains interchangeables pour une variété d’options de pose et d’affichage

– Un fusil blaster

– Un support de figurine avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnage