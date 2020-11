Figurine d’action Travis Scott x McDonald’s vendue pour 55K €

Le vendeur veut un joli centime pour le chiffre, mais l’offre actuelle n’est que d’un peu plus de 4 000 €.

Il est évident que tout partenariat avec Travis Scott est générateur d’argent. La superstar internationale ne fait que gagner en reconnaissance au fil des années, faisant de tout ce qui est associé au rappeur texan une vache à lait. La récente collaboration de Scott entre Cactus Jack et McDonald’s a presque fait manquer d’articles à la méga chaîne de restauration rapide et les gens ont pris d’assaut les restaurants pour obtenir leurs repas spéciaux. Nous ne pouvons qu’imaginer combien d’argent a été gagné grâce aux produits dérivés associés, et il semble maintenant que l’édition spéciale de la figurine Travis Scott x McDonald’s rapporte beaucoup d’argent. Selon le Chronique de Houston, la figurine est en vente sur Stockx et y est depuis le 25 septembre. Haute snobiété rapporte qu’il n’y avait que cinq figurines Travis Scott x McDonald’s vendues, ce qui rend la valeur de revente hors de ce monde. Sur le site Web de Stockx, le prix demandé le plus bas du vendeur est de 55 000 €, cependant, l’offre la plus élevée actuelle est de 4 050 €. La figure elle-même montre un Travis souriant alors qu’il tient un plateau de son repas McDonald’s. Nous ne savons pas si un collectionneur viendra chercher celui-ci pour le prix demandé ou si le vendeur réévaluera ces 55000 €, mais avec le nombre de fans dévoués que Scott a là-bas, quelqu’un le récupérera. [via][via]