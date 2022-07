FIFA 23 fait ses débuts en septembre.

Selon EA, FIFA 23 sortira le 30 septembre et comprendra pour la première fois des clubs féminins, un jeu croisé de même génération, un DLC de la Coupe du monde, etc.

Le dernier match FIFA d’EA mettra en vedette à la fois la Super League féminine Barclays FA au Royaume-Uni et la Division 1 Arkema en France, comme révélé sur son site officiel et dans une nouvelle bande-annonce (ci-dessous), permettant aux joueurs de jouer le rôle de la star de couverture Sam Kerr.

Comme les tests de la dernière itération, FIFA 23 proposera également un jeu croisé au lancement, mais il existe certaines restrictions. La même génération de consoles ne peut être utilisée que pour le jeu coopératif, donc Xbox Un ou Playstation 4 utilisateurs ne peuvent jouer que contre d’autres utilisateurs Xbox One ou PlayStation 4. Les joueurs sur PC (et Google Stadia) partageront un pool avec ceux qui utilisent la PlayStation 5 et la Xbox Series (X et S).

De plus, seules la fonction Affronter un ami de FIFA Ultimate Team et les amis en ligne permettent à des amis de jouer les uns contre les autres. Seul le matchmaking en ligne permet le jeu croisé dans les autres modes, qui incluent FUT Online Friendlies, Online Seasons, FUT Rivals, FUT Champions et FUT Online Draft. Les joueurs ont la possibilité de désactiver complètement le jeu croisé, auquel cas ils n’interagiront qu’avec d’autres utilisateurs de la même plate-forme.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023 et la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 seront toutes deux ajoutées au jeu via un futur DLC gratuit, selon EA. Bien que la date de sortie du DLC n’ait pas été précisée, les coupes du monde débuteront respectivement en novembre 2022 et juillet 2023.

Grâce à sa nouvelle technologie HyperMotion 2, qui intègre 6 000 animations distinctes pour faire bouger les joueurs de manière plus authentique que jamais, FIFA 23 prétend également offrir un réalisme et un contrôle plus grands que jamais.

Mais depuis qu’EA sort à nouveau FIFA 19 avec des joueurs, des kits et des équipes mis à jour, les nouveaux clubs féminins et quelques nouveaux sites, mais pas de « nouveau développement ou d’avancées substantielles », ni cette technologie ni le jeu croisé ne seront disponibles sur le Nintendo Changer de version.

EA a promis plus de détails sur les éléments de gameplay le 27 juillet, le mode Carrière le 1er août, Matchday Experience le 5 août, Pro Clubs et Volta le 8 août et FIFA Ultimate Team le 11 août. la date de sortie du jeu en septembre.