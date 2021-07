FIFA 22 vous permettra de créer votre propre club en mode carrière

FIFA 22 vous permettra enfin de créer votre propre club de football en mode Carrière, selon un communiqué partagé par EA Sports. Bien que la correspondance soit légère sur les détails, elle taquine une « toute nouvelle expérience Créer un club ». Vraisemblablement, cela vous permettra de concevoir le kit et le logo de votre équipe et de développer votre équipe au fur et à mesure que vous gravissez la pyramide du football. Plus de détails sont dus tout au long de l’été, apparemment.

La dernière simulation de football d’EA Sports proposera également un « gameplay repensé » dans le mode football de rue Volta, tandis qu’Ultimate Team introduira de nouvelles cartes nommées Heroes.

Selon le site Web, ces objets « représenteront les histoires et la gloire des joueurs cultes et des favoris des fans », avec Mario Gomes, Tim Cahill et Robbie Keane parmi le premier groupe de joueurs annoncé. « FUT Heroes a une chimie unique spécifique à la ligue qui est liée à leur moment de héros spécifique, fournissant un lien de club vert à n’importe quel joueur de la même ligue ainsi que le lien de nation habituel, vous offrant de nouvelles façons de créer votre équipe de rêve et d’en recréer des moments les plus célèbres du football.

Vous pouvez en apprendre un peu plus sur la façon dont EA Sports fait progresser le gameplay de la série ici, ainsi que de plus amples informations sur le chemin de mise à niveau PS4 vers PS5 de la franchise ici.