FIFA 22 Ultimate Team tente de rendre le mode plus attrayant pour tout le monde

FIFA 22 planifiera bien sûr le retour du mode le plus populaire de la franchise, Ultimate Team. Bien que l’ensemble de fonctionnalités reste familier, EA Sports met la progression sous le couteau, car il cherche à rendre le jeu plus gratifiant pour les joueurs de tous niveaux. Division Rivals, par exemple, fonctionne désormais à l’aide d’une échelle, grâce à laquelle vous atteindrez des points de contrôle qui reflètent votre niveau de capacité.

Si vous gagnez un match, vous progresserez dans le classement, et cela sera multiplié si vous êtes sur une séquence de victoires. Vous reculerez également si vous perdez, bien sûr, à moins que vous ne soyez sur un point de contrôle où vous resterez sur place. Vous vous qualifierez pour des récompenses hebdomadaires en fonction de votre participation – victoire ou défaite – tandis que votre classement sera semi-réinitialisé chaque saison de six semaines, en fonction de votre classement précédent.

L’idée, du moins en apparence, est de réduire les exigences d’engagement et de s’assurer que chacun s’en tient à peu près au niveau de compétence souhaité. Une nouvelle division Elite sera introduite pour accueillir les meilleurs au monde, bien que vous deviez évidemment être un joueur vraiment spécial pour même vous en approcher.

Les champions FUT seront également de retour, bien sûr, bien que la compétition se déroulera au cours de la semaine. Ceux qui accumulent suffisamment de points de qualification via Division Rivals pourront participer aux Play-Offs dès qu’ils seront prêts. Ici, vous jouerez à un certain nombre de jeux pour diverses récompenses, et si vous gagnez suffisamment de matchs, vous vous qualifierez pour la finale.

Les finales fonctionnent de la même manière que la traditionnelle Ligue du week-end, mais vous gagnerez un jeton pour participer afin que vous puissiez participer quand vous le souhaitez, ce qui donne un peu plus de flexibilité au mode. Vous gagnerez des récompenses à la fois pour votre participation aux Play-Offs et aux finales, les meilleurs articles étant réservés aux grands gagnants. Cependant, chacun recevra quelque chose pour sa participation.

Parmi les récompenses figurent de nouveaux produits cosmétiques FUT Stadium, notamment une nouvelle zone VIP, une personnalisation de la foule et plus de TIFO que jamais. Chaque saison aura un thème, avec des produits cosmétiques à travers Ultimate Team et Volta Football partageant le même sujet, et vous débloquerez des kits et d’autres articles de vanité au fur et à mesure de votre progression qui s’y rapportent.

Ailleurs, EA Sports ajoute le matchmaking public aux matchs amicaux, où les participants pourront choisir parmi des équipes présélectionnées. Et il y aura quelques ajustements mineurs d’interface, y compris des options de recherche plus approfondies. Tout cela, aux côtés des nouvelles cartes Héros, qui représentent certains des plus grands moments de l’histoire du football.

Et avant que quiconque ne le demande, car cela sera mentionné dans les commentaires, vous ouvrirez toujours des paquets de cartes. Bien sûr que tu le feras.