FIFA 22 révèle que ce week-end, Mbappé revient en couverture

FIFA 22 sera officiellement dévoilé ce week-end, a confirmé EA Sports. La simulation de football annuelle fera ses débuts sur YouTube à 16h30 BST / 17h30 CEST le 11 juillet – quelques heures seulement avant que l’Italie n’affronte l’Angleterre en finale de l’Euro 2020. Un grand jour pour les fans de foot, alors.

Et à la surprise de personne, la couverture de cette année mettra à nouveau en vedette la France et l’attaquant du PSG Kylian Mbappé. Le jeune Français est toujours largement considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète, malgré son penalty raté contre la Suisse lors des Euros susmentionnés. Mais bon, il est toujours injuste de juger les joueurs aux tirs au but, et nous sommes à peu près sûrs que la cote FIFA de Mbappé ne sera pas touchée de si tôt.

Serez-vous à l’écoute pour la révélation? N’hésitez pas à commencer à chanter « ça rentre à la maison » dans la section commentaires ci-dessous.