FIFA 22 rendra les buts meilleurs que jamais sur PS5

EA Sports intensifie la prise en charge du contrôleur innovant DualSense de PlayStation 5 dans FIFA 22, en s’appuyant sur les concepts qu’il a introduits lors de la sortie inaugurale de nouvelle génération de la série l’année dernière. Cette fois, il s’agira de tirer parti du retour haptique pour imiter la sensation de la balle frappant le filet lorsque vous marquez un but, ce qui signifie que vous ressentirez les ondulations du tissu en fonction de la puissance de la frappe et de la tension du filet.

Le développeur approfondit également la gamme de sensations, ajoutant des textures uniques pour traverser le ballon, glisser sur le gazon et protéger le ballon des adversaires. Il y a une nouvelle publicité – mettant en vedette les nouvelles icônes Robin Van Persie, Iker Casillas et Cafu – ci-dessus, qui essaie de faire passer le message.

Ailleurs, l’équipe ajoute également de l’audio 3D à la version pour la première fois. « Avec l’audio 3D, vous entendrez les cris des coéquipiers dans le mixage sonore, ainsi que l’audio en gros plan augmenté plus haut pour correspondre au changement de perspective lorsque la caméra se dirige vers les fans dans les gradins », explique un article du blog PlayStation. “Dans certaines ligues, vous entendrez même les tambours emblématiques, les cors assourdissants et les sifflets aigus des terrasses qui vous donneront une idée de ce que c’est que de jouer au football sur les plus grandes scènes.”