FIFA 22 rafraîchit la carrière des joueurs et ajoute une atmosphère de vestiaire

Avec des jeux de sport majeurs comme NBA 2K22 et MLB The Show 21 qui se concentrent tous fortement sur les modes de carrière des joueurs, il n’est pas surprenant de voir EA Sports renforcer cette fonctionnalité dans FIFA 22. avec de nombreux ajouts bien pensés au mode solo phare, y compris la création d’un club précédemment annoncée.

La nouvelle carrière de joueur est cependant au centre de la mise à jour. Un nouveau système vous permettra de devenir remplaçant, ce qui signifie que votre campagne sera plus réaliste. Vous devrez percer dans la première équipe en étant performant sur le banc, avec des objectifs de match dynamiques introduits chaque fois que vous entrez sur le terrain. Les terminer et les exécuter vous récompensera avec de l’XP, qui peut être utilisé pour améliorer vos attributs.

Les compétences et les avantages seront débloqués au fur et à mesure que vous monterez en niveau et détermineront le type de joueur que vous deviendrez. Il y en a des dizaines parmi lesquelles choisir, couvrant différentes positions, et vous devrez bien réfléchir à la façon dont vous voulez jouer – et au type d’influence que vous voulez avoir sur votre équipe. Votre manager vous évaluera après chaque match et vos performances détermineront si vous devenez une star pour le club de votre choix ou si vous finissez par être snobé.

Le tout sera ancré par de nouvelles cinématiques d’ambiance de vestiaire, qui vous emmèneront dans les vestiaires après un match. La FIFA a encore du chemin à parcourir avant de rattraper NBA 2K22, où son mode MyCareer fonctionne efficacement comme un hub social PS Home-esque, mais nous pouvons voir le développeur finalement réunir Pro Clubs, Career et Volta pour créer un véritable rival de la simulation de basket-ball de Visual Concepts.

Ailleurs, les séquences de négociation de transfert ont été refaites, tandis que d’autres moments de l’histoire ont été ajoutés pour souligner les moments clés de votre carrière. Et bien sûr, il y a le Créer un club susmentionné, qui vous verra concevoir votre kit, votre écusson et votre stade – et recruter une équipe d’espoirs pour jouer pour vous. Vous aurez un certain contrôle sur le type de joueurs de votre équipe de départ, comme le choix de la démographie de l’âge et des niveaux de talent globaux. Vos objectifs de carrière seront déterminés de manière dynamique en fonction du type d’équipe que vous créez.

Il y a en fait beaucoup de choses à creuser ici, donc si vous êtes intéressé, nous vous recommandons de lire les notes de pitch complètes ici. Êtes-vous satisfait des progrès réalisés dans le mode Carrière de FIFA 22 ?