"FIFA 21"Scandale: les employés d’EA ont-ils vendu des cartes FUT rares?

L’éditeur Electronic Arts (EA) est actuellement fortement critiqué sur les réseaux sociaux. La raison: un employé d’EA aurait vendu des cartes FUT rares pour « FIFA 21 » – et à des prix lunaires aussi. EA a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête sur l’affaire et l’éclaircirait dès que possible.

En utilisant le hashtag #EAGATE, plusieurs utilisateurs ont publié des discussions sur Twitter avec un employé présumé d’EA qui aurait offert aux joueurs FIFA 21 des cartes Moments Icônes rares pour FUT. Le vendeur a proposé différents packs à des prix différents. Selon les captures d’écran, il voulait qu’un utilisateur paie 750 euros pour trois cartes Icons Moments, et un autre utilisateur aurait dû payer 1400 euros pour le même pack. Pour un pack composé de trois Moments Icônes et de deux cartes TOTY, les prix étaient respectivement de 1 000 et 1 700 euros, rapporte Eurogamer.

Les icônes de footballeur sont transférées directement sur le compte lors du paiement

Après réception du paiement, le vendeur transfèrerait simplement les cartes FUT rares sur les comptes respectifs. Tout ce dont il a besoin est l’identifiant PSN ou EA de l’utilisateur. Les acheteurs n’ont pas à craindre une interdiction du jeu, a assuré le présumé employé d’EA à ses parties intéressées. Et il semblait certain que les transferts des cartes ne pouvaient pas être suivis. Mais depuis que les histoires de chat ont fait surface, de graves conséquences sont susceptibles de survenir si les allégations sont confirmées.

EA a annoncé dans un communiqué sur Twitter qu’elle enquêterait sur les allégations. La société a écrit qu’un tel comportement était totalement inacceptable et conduisait à un équilibre concurrentiel injuste.

Pourquoi certains joueurs sont-ils prêts à dépenser autant d’argent sur les cartes Moments Icônes?

Les soi-disant cartes Icons Moments dans « FIFA 21 » -FUT sont des cartes particulièrement rares de footballeurs professionnels qui offrent de très bonnes valeurs de caractère. Les icônes du football incluent Pelé, le Brésilien Ronaldo, Zinédine Zidane, Roberto Baggio et Miroslav Klose. Une telle carte améliore grandement votre propre équipe FUT dans « FIFA 21 » et, grâce aux valeurs élevées du personnage, apporte des avantages dans les matchs FUT.

La probabilité de tirer une telle carte Icons Moments lors de l’achat d’un pack régulier est cependant négligeable. Par conséquent, certains joueurs semblent prêts à payer d’énormes sommes d’argent pour obtenir directement de telles cartes.