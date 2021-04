FIFA 21 sera ajouté à EA Play la semaine prochaine

electronic arts FIFA 21 (Code in a Box) - PC -

Gagnez l’un des articles de EA SPORTS™ FIFA 21 pour PlayStation4, Xbox One et PC avec de nouvelles façons de collaborer en tant qu’équipe dans la rue et dans le stade. FIFA 21, propulsé par Frostbite™, fait passer le jeu à un niveau supérieur avec de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de profiter de victoires encore plus grandes dans VOLTA FOOTBALL et FIFA Ultimate Team™. Vivez un niveau supérieur de réalisme de jeu qui vous récompense pour la créativité et le contrôle, gérez chaque instant dans Career Mode et profitez d’une authenticité inégalée qui vous offre l’expérience la plus véridique du jeu mondial. GAMEPLAY : Créez plus d’opportunités cibles que jamais avec de nouveaux systèmes d’attaque dynamiques dans le jeu FIFA le plus intelligent à ce jour. FIFA 21 élève l’intelligence et la prise de décision des joueurs à un niveau exclusif, avec et sans ballon, créant des mouvements plus réalistes et réfléchis, en tenant compte de l’intensité des situations