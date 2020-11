FIFA 21 rend hommage à Diego Armando Maradona avec les chants et le maillot argentin de 86

Diego Armando Maradona il est décédé ces dernières heures à l’âge de 60 ans en raison d’un arrêt cardiorespiratoire. La nouvelle a incité le monde entier du football – réel et virtuel – à se rassembler pour commémorer El Pibe de Oro. En effet, aux côtés des tweets et posts de professionnels du football, les jeux vidéo de football ont également eu l’occasion de rendre hommage à la légende de Maradona. En vous connectant aujourd’hui à FIFA 21, en fait, il est possible de lire un message de l’équipe de développement qui dit: « Un joueur qui a marqué sa génération, et les autres dans le futur. Pour honorer son décès et célébrer sa vie en tant qu’icône, ils ont été ajoutés à votre Ultimate Team les choeurs et l’uniforme de l’Argentine sur le thème de Maradona « . Pour Ultimate Team, nous entendons le mode également présent dans FIFA 21 qui vous permet de personnaliser les joueurs, le stade, les acclamations, les bannières de votre équipe.

En plus de cet ajout festif, qui permet aux joueurs et aux joueurs de faire revivre l’essence de Maradona lors de leurs matchs, FIFA 21 a dédié une image commémorative au joueur dans lequel l’écriture se démarque. «Gracias Diego», suivi de la date de naissance et de décès. Cette image évocatrice et festive a également été diffusée sur Twitter via les canaux officiels d’EA Sport FIFA. Mais pas seulement de belles choses: à côté des initiatives qui mettent en avant la solidarité spontanée générée autour de la disparition d’une légende, il y a aussi cas de pillage. Avec la nouvelle de la mort de Maradona, plusieurs joueurs de FIFA 21 en ont profité pour spéculer sur le prix de la carte du joueur, présente dans le mode FIFA Ultimate Team susmentionné. Il est facile de s’attendre à une intervention directe de l’EA, car ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit lorsqu’un footballeur meurt.

Au-delà de tristes digressions, il est bon de se rappeler que le monde du football de ces jours restera uni pour se souvenir de Diego Armando Maradona. Grâce à ses performances incroyables, l’Argentine a remporté sa dernière Coupe du monde en 1986. Comme on le sait, Maradona a également une place particulière dans le cœur des Napolitains: avec lui dans le rôle du numéro 10, Napoli a remporté deux Scudetti ( lors des championnats 1986-1987 et 1989-1990), une Coupe UEFA (1988-1989) et une Super Coupe d’Italie (1990).