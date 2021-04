FIFA 21: Real Madrid vs FC Barcelone

Ce week-end, nous avons l’un des matchs les plus attendus de notre ligue de football. Madrid et Barcelone se verront!

L’ancien Nasti ose une prévision dans FIFA 21. COPIE vicieusement l’idée du grand Cardona et ses pronostics UFC, maintenant Anastasio tente de prédire quel est le match classique de notre ligue de football. Avant vous tous, le Real Madrid vs Barcelone qui aura lieu ce samedi 10 avril à 21h00 Heures.

Où et quand voir Real Madrid vs FC Barcelone?

La Liga BBVA Classic se jouera samedi à 21h00. Le match de la 30e journée de la Première Division se jouera le samedi 10 avril au stade Alfredo Di Stéfano. Si vous voulez voir le match en direct, il faudra passer par Movistar LaLiga, la télévision payante. Lors du premier match de championnat entre Madrid et Barcelone, les Blancs ont gagné 1-3 avec des buts de Fede Valverde, Sergio Ramos et Modric. Pour Barcelone, le jeune Ansu Fati a marqué.

