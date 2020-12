FIFA 21: Les graphismes Next-Gen moins bons que FIFA 17 ?

Le lancement de FIFA 21 sur les consoles de nouvelle génération n’a pas été à la hauteur des attentes des fans – beaucoup pensaient que les graphismes de FIFA 17 étaient bien meilleurs.

FIFA 21: Les graphismes des consoles Next-Gen moins bons que FIFA 17 ?

Le dernier volet de la franchise d’EA Sports a été lancé vendredi sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et beaucoup s’attendaient à des graphismes révolutionnaires.

Si la technologie de capture faciale et un nouvel angle de caméra se sont révélés populaires, l’approche plus réaliste du jeu a permis d’obtenir des couleurs plus dramatiques.

YouTuber MGH a partagé une capture d’écran de FIFA 17 sur les consoles de dernière génération et une autre de FIFA 21 sur PS5 : « Pourquoi FIFA 17 est-il plus beau que FIFA 21 de dernière génération ? »

Why does FIFA 17 look better than Next Gen FIFA 21? pic.twitter.com/XLQQKRyKnK — Matt (@MGH) December 5, 2020

Les deux captures d’écran proviennent de Manchester United vs Chelsea et dans l’image de FIFA 17, le gazon est d’une nuance de vert beaucoup plus forte.

FIFA 21, quant à lui, a un terrain beaucoup plus plat avec moins de détails.

D’autres images de FIFA 17 ont refait surface à la suite du tweet et vous pouvez juger par vous-même des graphismes.

C’est très difficile à dire.

Les fans ont réagi aux images et ils pensent que la FIFA 17 dans son ensemble est bien plus belle que l’édition de cette année.

Bassically the last good fifa, ever since fifa 17 every year the same — NoNamex (@ArtursF2) December 6, 2020

Last like 3 years its gone more cartoon like and realistic at the same time its so weird — Ben sarge (@Ben_sarge0601) December 5, 2020

Because EA have no incentive to spend money on developing a better game every year if all the casual gamers will buy it every year regardless. PES has been better than FIFA for years now, the fact it’s still not as popular says it all. — Fabio 🇮🇹 (@FabiOVOXO_) December 6, 2020

The pitch colour and texture, they’ve absolutely ruined it on Fifa 21 on current gen as well, like playing on hay — Adrian Hoyle (@adrianbrfc) December 6, 2020

Le producteur exécutif de la FIFA, Aaron McHardy, a parlé des nouveaux changements le mois dernier et a souligné que le nouveau jeu apporte une « authenticité » jamais vue auparavant.

« Nous sommes ravis d’offrir un nouveau niveau d’authenticité qui plongera les joueurs dans le jeu comme jamais auparavant lorsqu’ils entreront sur le terrain virtuel de FIFA 21 ».

« Avec des expériences immersives d’un niveau supérieur qui donnent vraiment vie aux stades et aux joueurs professionnels les plus reconnaissables, la technologie derrière ces consoles de nouvelle génération ouvre un monde de possibilités sur la façon dont les joueurs vont vivre le jeu mondial cette année et dans le futur ».