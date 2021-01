FIFA 21 était le jeu en boîte le plus vendu d’Europe en 2020, les jeux Nintendo se classent deuxième et troisième

La dernière entrée de la série annuelle de simulateurs de foot d’EA, FIFA 21, était le jeu physique le plus vendu en Europe en 2020.

La nouvelle provient d’un nouveau rapport de GfK Entertainment (merci, GamesIndustry.biz) qui suit les données de ventes physiques dans un certain nombre de pays européens, notamment la Belgique, la France, l’Allemagne, la Russie, l’Espagne et le Royaume-Uni. FIFA 21 aurait été le jeu le plus vendu de l’année dans 16 des 19 pays étudiés, y compris le Royaume-Uni où la série a toujours obtenu de bons résultats.

Une exception à la règle était la France, où Animal Crossing: New Horizons a remporté la première place de l’année; L’escapade insulaire de Nintendo, qui a pris le monde d’assaut au début de la pandémie, était le deuxième jeu physique le plus vendu de l’année dans toute l’Europe.

La troisième place est revenue à Mario Kart 8 Deluxe, un jeu non seulement sorti en tant qu’édition améliorée du Mario Kart 8 déjà existant, mais également lancé à l’origine en 2017. Le fait qu’il continue à bien performer trois ans sur les spectacles à quel point la franchise Mario Kart est importante pour les efforts logiciels de Nintendo.

Il serait intéressant de voir comment ces trois jeux se sont comportés avec les ventes numériques également incluses dans le mix, mais il est certainement clair de voir que 2020 a été une excellente année pour les grands titres de Nintendo. 2021 apportera-t-il plus de la même chose?