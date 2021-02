Fiesta et Puma EcoBoost Hybrid reçoivent une nouvelle transmission automatique

Afin d’augmenter l’efficacité et le confort d’utilisation des moteurs EcoBoost Hybrid (plus précisément le 1.0 EcoBoost Hybrid utilisé par Fiesta et Puma), Ford a lancé une nouvelle transmission automatique à sept rapports (double embrayage).

Selon Ford, la Fiesta et la Puma EcoBoost Hybrid avec la nouvelle transmission obtiennent des améliorations d’environ 5% des émissions de CO deux par rapport à la version essence uniquement. Cela est en partie dû au fait que la boîte de vitesses automatique à sept rapports aide à maintenir le moteur dans un mode de fonctionnement optimal.

Dans le même temps, cette transmission se révèle capable de faire de multiples réductions (jusqu’à trois rapports), permet la sélection manuelle des rapports via des onglets sur le volant (dans les versions ST-Line X et ST-Line Vignale) et, dans le « Sport »reste plus longtemps dans le rapport inférieur.

Autres gains en capital

En couplant cette nouvelle transmission automatique à la 1.0 EcoBoost Hybrid, Ford est désormais en mesure de proposer davantage de technologies d’assistance à la conduite sur les Fiesta et Puma équipées de ce moteur.

Cette transmission a permis l’adoption de la fonctionnalité Stop & Go pour le Régulateur de vitesse Adaptative, qui est capable d’immobiliser le véhicule dans le «stop-start» et de démarrer automatiquement dès que l’arrêt ne dépasse pas trois secondes.

L’ajout de l’option de transmission automatique à sept rapports à l’hélice EcoBoost Hybrid est une autre étape importante dans notre mission de rendre l’électrification accessible à tous nos clients. Roelant de Waard, directeur général, véhicules de tourisme, Ford Europe

Une autre technologie que l’adoption de cette transmission a permis d’offrir aux Ford Fiesta et Puma EcoBoost Hybrid était le démarrage à distance, réalisé via l’application FordPass3.

Pour l’instant, Ford n’a pas encore communiqué la date d’arrivée de cette transmission sur notre marché ni quel sera le prix des Fiesta et Puma qui en seront équipées.