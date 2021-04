Fierté latine: Nicki Nicole entre dans l’histoire en étant invitée à l’émission de Jimmy Fallon

Le chanteur argentin Nicki Nicole a annoncé ce mercredi qu’elle était invitée à la célèbre émission Jimmy Fallon par NBC. L’actualité signifie un jalon pour l’artiste de 20 ans qui est reconnu dans le monde parmi meilleurs rappeurs et auteurs-compositeurs du moment. Avec votre visite au programme américain, la jeune femme marquera l’histoire et pas seulement pour sa carrière. De quoi s’agit-il?

« Gracias Jimmy Fallon por invitarme a ser parte de Fallon Tonight! Estaré cantando WapoTraketero, la canción que me trajo hasta acá y #NTMN. Gracias Lunay por acompañarme, la vamos a romper. Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos dans le monde », a partagé la rosarina sur son compte Instagram (sur 8,4 millions d’abonnés) pour faire connaître la grande nouvelle.

@ nicki.nicole



Le spectacle est né en 2014 et ces dernières années, il a accueilli les célébrités les plus importantes du monde entier. Bien qu’il ait déjà eu la visite de stars latines telles que Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Sofía Vergara, Camila Cabello, Shakira et Salma HayekUn artiste argentin n’avait jamais eu l’honneur.







Quand Nicki Nicole sera-t-elle dans l’émission Jimmy Fallon?

« Toujours reconnaissant à vous qui êtes ceux qui m’ont permis d’arriver là où je suis aujourd’hui, merci d’être ici, ce qui se passe est fou! ARGENTINE À LA CASA AMIGOOO », la chanteuse a posté sur Twitter pour montrer sa joie. La grande date a déjà une date et une heure: ce sera 27 avril à partir de 23 h 35 HAE (00:35 de l’Argentine).

De cette façon, Nicole fera un énorme pas en avant dans une carrière qui a augmenté rapidement depuis la sortie de sa chanson. Wapo traketero, qui compte actuellement plus de 99 millions de vues sur YouTube. La chanson fait partie de Salutations: le premier album studio de la chanteuse.