FICUNAM, l’occasion de voir et de profiter du cinéma en 2022

Cette année, le festival célèbre sa 12e édition avec un format hybride qui comprend 170 titres nationaux et internationaux.

Le Centre Culturel Universitaire, lieu traditionnel du festival. (Photo : UNAM)

Écrire que vous avez 12 ans est facile, mais les tirer au sort et rester debout n’est pas si simple. C’est là que réside la valeur de Festival international du film de l’UNAM (FICUNAM), une alternative très pertinente pour rapprocher le travail des cinéastes nationaux et internationaux du public cinéphile depuis plus d’une décennie, ainsi que d’autres artistes et techniciens impliqués dans une production.

Son édition 2022 ne fera pas exception. Avec 170 titres, le festival peut être apprécié dans un format hybride, c’est-à-dire en personne et en ligne. Pour cela, il a la collaboration d’alliés très utiles dans la diffusion du contenu, que ce soit pour le visionner dans une salle ou depuis une plateforme.

Outre le Centre Culturel Universitaire (CCU), lieu traditionnel de l’événement, le FICUNAM 2022 bénéficiera du soutien de Cinéma Tonalá, La Maison du Cinéma et le Cinématographe Chopo pour les fonctions en face à face. De la même manière, vous aurez des séances en plein air dans Casa del Lago et le Musée Universitaire d’Art Contemporain (MUAC).

En matière virtuelle et numérique, TV UNAM diffusera quelques titres. Channel 22 accueillera également des émissions télévisées pour reproduire des œuvres telles que le film géorgien Que voit-on quand on regarde le ciel ? d’Alexandre Koberidze, un travail qui a suscité une grande acceptation dans le cercle cinéphile. FilminLatino est une autre plateforme qui rejoint le festival pour exposer une partie du catalogue.

Pour sa section Atlas, la FICUNAM exposera des titres tels que Conduire ma voiture (Ryusuke Hamaguchi) Givre de Neptune (par Anisia Uzeyman et Saul Williams) et La France (de Bruno Dumont), qui ont eu de la transcendance dans les différents festivals où ils ont été présentés. Pour sa compétition internationale, parmi les films sélectionnés, chiffre Malintzin 17 (par Eugene et Mara Polgovsky) et Ils transportent la mort (par Samuel M. Delgado et Helena Girón), que nous avons vu récemment dans le Festival international du film de Rotterdam (IFFR).

Du 10 au 20 mars, c’est la période pour ne pas manquer la 12ème édition du FICUNAM. Cela va-t-il vous manquer ? toute la programmation en cliquant ici.

