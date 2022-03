Fichier Samsung Galaxy S22 FE : les raisons d’y croire et les raisons de ne pas

On ne sait pas si Samsung lancera le Galaxy S22 FE, mais même si ces ‘Fan Edition’ sont vendus comme des churros, la question demeure… Si c’est ce que veulent les fans, pourquoi ne sont pas les Galaxy « originales » ? Édition Fan’ ?

Ça ne fait aucun doute que les chiffres de vente soutiennent la naissance de la « Édition Fan » Samsungbien que ces terminaux arrivés en 2019 soient à l’abri de ce qu’ils demandaient au géant sud-coréen, leurs fans ont toujours été incompris sur le marché, à mi-chemin entre le milieu de gamme et le coupé plus primeavec le nom de Galaxy S mais présentant des matériaux moins nobles et, surtout, quelques options que nous aimerions tous avoir dans le Galaxy S « original » qui coûte aussi plus cher.

Nous avions relancé le débat avec l’apparition tardive du Galaxy S21 FE en début d’année, évoquant déjà l’importance du timing et combien de temps ce dernier est arrivé édition fanbien qu’évidemment nous espérions tous qu’avec l’atterrissage des Galaxy S22, S22 + et Galaxy S22 Ultra, il reviendrait à parler du dossier Samsung Galaxy S22 FE et du doute s’il apparaîtra enfin ou non.

La vérité est que nous avons déjà vu que en premier lieu, Samsung a répété la stratégieavec trois modèles dans sa gamme vaisseau amiral tous avec la plate-forme matériel Exynos fait maison (au moins sur nos marchés), sans possibilité d’étendre les mémoires internes et également de revenir dans toutes les variantes à Gorilla Glass, maintenir les prix élevés où ils ne veulent pas jouer édition fan.

Et c’est peut-être là que commence tout son sens, car l’idée de ces Galaxy S FE réside dans rapprocher le plus possible le Galaxy S d’un public qui ne veut pas dépenser autant d’argentlaissant derrière lui quelques spécifications coûteuses – au revoir Gorilla Glass, bonjour vitreux– et optant pour offrir accessoirement tout ce que les fans du géant sud-coréen aiment: matériel Qualcomm d’origine, expérience OneUI avec quatre ans de support, etc…

Son apparence a toujours été turbulente, mais les chiffres soutiennent l’existence d’une « Fan Edition » avec laquelle Samsung a récupéré l’essence d’un Galaxy S au goût des fans.

Le Samsung Galaxy ‘Fan Edition’ et l’importance de l’époque : le Galaxy S21 FE a-t-il un sens ?

Quel est l’intérêt d’un Galaxy S22 FE, arrivera-t-il ou pas ?

La vérité est que pour moi celles-ci édition fan Je n’ai jamais eu trop de justification dans le catalogue Samsung, et c’est la famille Galaxy S compte déjà trois modèles avec lequel les Sud-Coréens pourraient plaire au monde entier.

En fait, est-ce que si Samsung sait comment ses fans veulent les téléphones Galaxy S, est-cepourquoi ne pas lancer déjà le Galaxy S22 en tant que édition fanavec sa mémoire extensible, son chipset Snapdragon et tout ça ?

Quoi qu’il en soit, la logique est que lorsque la situation mondiale et la crise d’approvisionnement le permettent, le Galaxy S22 FE fait son apparition, avec un prix bien plus attractif et matières plastiques, une baisse des performances photographiques mais tout cela épicé par le chipset Snapdragon 8 Gen 1ce qui est finalement ce que voudraient tous les utilisateurs d’un Galaxy S22.

Ce que il ne semble pas qu’ils puissent revenirpeu importe combien nous les utilisateurs continuons à demander, est-ce que Emplacement microSD pour étendre le stockage et le connecteur Prise audio 3,5 millimètres pour les écouteurs, deux spécifications qui semblent déjà appartenir au passé même sur les smartphones édition fan.

Le Galaxy S21 FE ne s’est pas bien vendu, mais le édition fan ils ont un avenir pour l’instant

Le Galaxy S21 FE n’a pas eu le temps pour réussir sur le marché, et la vérité est que on ne s’attend pas maintenant à ce que ça s’améliore trop cette situation, car les Galaxy S22 vont cannibaliser les ventes même si elles coûtent un peu plus cher.

En tout cas, Samsung sait que ces terminaux fonctionnent s’ils arrivent dans une fenêtre appropriée, et effectivement oui il y a une place pour ce que ce serait ‘haut de gamme milieu de gamme’ au-dessus du Galaxy A et du Galaxy Mproposant un smartphone à mi-chemin entre le milieu de gamme et le haut de gamme, mais avec les fonctionnalités et la puissance de n’importe quel haut de gamme du marché.

C’est presque comme retracer la stratégie des géants chinois avec leurs tueurs pharesalors oui, le Galaxy S FE de Samsung a un avenir dans l’industrie et on peut s’attendre à ce que le Galaxy S22 ait sa version édition fan.

De plus, cette stratégie du S21 FE serait sûrement maintenue, offrant la même apparence que le haut de gamme bien que intégré vitreuxmais panneaux de montage Dynamic AMOLED 2X de la plus haute qualité et le Snapdragon 8 Gen 1 que nous, Européens, nous sommes refusés avec le reste du Galaxy S22. Autrement, les avantages photographiques seraient réduits et il garderait la même expérience One UI, mais à un prix plus attractif.

Sans doute votre succès sera dans les tempsencore une fois, et dans la possibilité que Samsung soit capable de le mettre sur le marché avant l’été ou, tout au plus, à côté des Galaxy Z Fold4 et Flip4 fin août… On verra si cet exercice convulsif (encore un) le permet !

3 choses (de base) que le nouveau Samsung Galaxy S22 n’a pas

