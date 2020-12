Fiat Talento reçoit une transmission à double embrayage

La gamme de publicités de taille moyenne de Fiat Professional comprend désormais une transmission à double embrayage, associée au moteur diesel de 2,0 litres qui équipe Talento depuis l’année dernière.

Le commercial de taille moyenne de Fiat Professional, Talento, a été proposé avec une transmission à double embrayage à six vitesses.

La nouvelle option s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent allier plaisir de conduire et simplicité de fonctionnement d’une boîte automatique.

La nouvelle alternative est introduite un an après la rénovation de la gamme Talento, qui comprenait le lancement d’un moteur diesel de deux litres répondant à la norme d’émissions Euro 6d-TEMP.

En plus d’un confort élevé en fonctionnement urbain, la nouvelle transmission à double embrayage permet également d’optimiser la consommation de carburant.

Pour la plus grande flexibilité de conduite possible, la nouvelle boîte de vitesses permet de conduire en mode entièrement automatique ou séquentiel.

Destiné à la distribution urbaine

Fiat Professional soutient que cette solution est intéressante pour les activités liées à la distribution urbaine, qui se caractérisent par des centaines de livraisons par jour, où le conducteur doit faire face à un trafic dense et effectuer de nombreux arrêts.

La transmission à double embrayage est disponible en combinaison avec le moteur 2.0 EcoJet, à des niveaux de puissance de 120 ch, 145 ch et 170 ch.

Tous ces moteurs sont équipés d’un turbocompresseur à géométrie variable pour assurer une conduite plus douce et une plus grande flexibilité à bas régime, contribuant à assurer une faible consommation de carburant dans des conditions d’utilisation réelles.

Le Talento est disponible en deux longueurs de carrosserie et deux hauteurs de toit, en tant que fourgon de chargement, six places, double cabine et châssis à plate-forme.

LIRE TROP

Renault cessera de produire le modèle Talento pour Fiat Professional

La combinaison de deux empattements, deux longueurs extérieures et deux hauteurs permet la mise à disposition de fourgons avec des volumes utiles de 5,2 m3 à 8,6 m3, ainsi que des poids bruts de 2800 kg et 3000 kg. La charge utile peut atteindre 1300 kg.

L’introduction de la boîte de vitesses à double embrayage ajoute 40 nouvelles versions à la gamme actuelle de publicités de taille moyenne Fiat Professional, disponibles dans une large gamme de carrosseries comme une fourgonnette, un combi passager ou une base de camping-car.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂