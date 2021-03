Fiat Ducato était la publicité la plus vendue en Europe en 2020

À l’heure où il s’apprête à fêter ses 40 ans, le Fiat Ducato était le véhicule utilitaire léger le plus vendu en Europe en 2020, avec plus de 150000 unités immatriculées, ce qui correspond à une part de marché de 20,5%.

Fiat Ducato était le véhicule utilitaire léger le plus vendu sur le marché européen en 2020, avec plus de 150000 unités immatriculées, soit une augmentation de 7,6% par rapport à l’année précédente. Le taux de pénétration était de 20,5%, soit une augmentation de 3% dans un scénario de marché en baisse.

Ducato était le véhicule utilitaire léger le plus vendu en Europe en 2020 – tous segments confondus – et pas seulement dans la catégorie des gros utilitaires (gros fourgons), où il est en tête depuis 2014. Le modèle Fiat Professional était également le leader incontesté dans 13 pays.

Ce résultat historique pour le Fiat Ducato a été atteint à un moment où ce modèle s’apprête à fêter ses 40 ans.

Lancé en 1981, il est devenu l’un des véhicules utilitaires légers les plus populaires d’Europe, avec plus de trois millions d’unités vendues. Son succès est dû non seulement à sa polyvalence et à ses faibles coûts d’exploitation, mais aussi à sa robustesse et sa grande fiabilité.

Lors de son lancement, le Ducato était le protagoniste de la révolution dans le segment des gros fourgons, grâce à la traction avant, le volume utile de chargement. Dans la première génération, Ducato s’est distingué parmi les professionnels par sa simplicité d’utilisation.

Plus de dix mille variantes

La production a commencé en 1981 à l’usine Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri), située à Val di Sangro, en Italie. Aujourd’hui encore, ce modèle quitte la chaîne de montage de cette unité, qui est la plus grande usine au monde pour les fourgons de moyennes et grandes dimensions.

Tout au long de son histoire, le Ducato a reçu plusieurs évolutions et la gamme a également été élargie. Il est actuellement disponible dans plus de dix mille variantes, commercialisé dans plus de 80 pays. De plus, les nombreuses versions de carrosserie et l’efficacité du châssis en ont fait le favori des carrossiers pour les véhicules spéciaux et les camping-cars.

E-Ducato. Version électrique du champion des ventes Fiat

Dans l’année qui marque le 40e anniversaire, la Fiat Ducato sera commercialisée en version électrique, proposée en deux alternatives de batteries, qui offrent une autonomie entre 200 et 330 kilomètres de plus.

Le Ducato BEV sera disponible dans toutes les variantes de carrosserie, avec le même volume utile que le Ducato traditionnel, entre 10 m3 et 17 m3, et la meilleure capacité de charge du marché, jusqu’à 1950 kg.

