Fiat dit qu’il se transformera en un constructeur de véhicules électriques uniquement d’ici 2030, vise la parité des coûts

08 juin 2021 13:57:21 IST

Fiat est devenu le dernier grand constructeur automobile à annoncer ses plans pour un avenir électrique, déclarant que le portefeuille de l’entreprise comprendra des modèles entièrement électriques d’ici 2030. Lors d’une récente interaction, le PDG de Fiat, Olivier François, a déclaré : « Il est de notre devoir de mettre sur le marché des voitures électriques. qui ne coûtent pas plus cher que celles à moteur thermique, dès que possible, en lien avec la baisse des coûts des batteries. Nous explorons le territoire de la mobilité durable pour tous : c’est notre plus grand projet. Entre 2025 et 2030, notre la gamme de produits deviendra progressivement uniquement électrique. »

François a également fait l’éloge de la mobilité urbaine et des avantages qu’elle apporte pour l’environnement. Avec la baisse des prix des batteries, il a déclaré que les prix élevés des véhicules électriques baisseront également et qu’ils pourraient bientôt coûter autant que leurs homologues ICE.

Fiat n’a pas révélé s’il lancera de tout nouveaux modèles électriques ou s’il électrifiera ses modèles actuels en vente dans le monde entier. Cependant, la marque a laissé entendre que son prochain portefeuille tout électrique aurait plus que de simples petites voitures.

En parlant du portefeuille actuel, Fiat propose les 500e, 500, 500x, 500L, Panda, Tipo et 124 Spider.

Fiat développe également un petit véhicule électrique nommé Centoventi qui a été présenté au Salon de l’automobile de Genève 2019. Il s’appuiera sur une toute nouvelle architecture EV qui sera également utilisée par les futurs modèles Stellantis.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂