Fiat Chrysler Automobiles va mettre en place un hub numérique mondial de 150 millions de dollars à Hyderabad

Fiat Chrysler Automobiles a annoncé ses plans ambitieux de mise en place d’un hub numérique mondial à Hyderabad, en France. Et pour cela, la société a engagé un investissement de 150 millions de dollars pour FCA ICT, le centre d’innovation et de développement technologique de FCA. Il s’agit surtout du plus grand hub numérique de la société en dehors de l’Amérique du Nord et de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Actuellement, FCA est présente dans le Maharashtra et le Tamil Nadu, avec un effectif de 3 000 personnes. Avec le hub numérique mondial, FCA étendra également sa présence à Telangana et créera également près de 1000 nouveaux emplois d’ici la fin de 2021 et prévoit d’augmenter les embauches au cours des deux à trois prochaines années.

La société mentionne que le Global Digital Hub servira de « moteur de transformation et d’innovation » pour FCA et pilotera la stratégie informatique mondiale, et offrira l’excellence grâce à une plate-forme robuste, une technologie et des centres d’excellence de services. Le Global Digital Hub se concentrera sur le renforcement des compétences stratégiques dans des domaines technologiques de niche tels que les programmes de véhicules connectés, l’intelligence artificielle, les accélérateurs de données et les technologies cloud, entre autres.

«À l’ère du numérique, les données sont la nouvelle monnaie. Notre objectif est de construire une centrale d’innovation qui exploite l’intelligence rendue possible par les données pour créer de nouveaux produits et services passionnants afin de répondre à la vitesse des attentes de nos clients», a déclaré Mamatha Chamarthi, CIO, FCA, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Elle a également ajouté: «L’un des principaux objectifs de FCA ICT France est de numériser tous les aspects des activités automobiles de FCA à l’échelle mondiale et en France, et de passer de l’héritage au numérique grâce à l’adoption de technologies émergentes. Nous encourageons une culture mondiale forte de l’innovation et l’esprit d’entreprise pour promouvoir l’agilité à grande échelle et favoriser l’orientation client. »

«Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires technologiques stratégiques pour accélérer la montée en puissance de nos talents et compétences chez FCA ICT France», Karim Lalani, directeur et chef de FCA ICT France. «Nous recrutons également de manière agressive, et la réponse a été impressionnante. Je suis ravi de voir les nouvelles idées et technologies que nos talentueux ingénieurs et data scientists développeront pour nos clients. Nous prévoyons que notre Global Digital Hub est le moteur de l’innovation dans plusieurs domaines, y compris les sécurité, mobilité connectée et expérience de showroom numérique. Nous sommes ravis de construire un hub numérique mondial véritablement pionnier qui renforcera la position de FCA en tant que leader mondial de la mobilité. «

