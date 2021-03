Fiat attribue des «  KiriCoins  » aux conducteurs efficaces de sa nouvelle Fiat 500: ils gagneront environ 150 euros pour chaque 10000 km parcourus

Stellantis, sous l’égide de qui Fiat Chrysler et le groupe PSA ont récemment uni leurs forces, vient de lancer une curieuse initiative: récompenser les conducteurs de la nouvelle Fiat 500 électrique.

Pour cela a créé une crypto-monnaie appelée KfiriCoins que nous gagnons en parcourant efficacement des kilomètres avec ce véhicule. Selon les estimations de Fiat, il est possible de gagner environ 150 euros pour 10 000 km parcourus.

Plus votre conduite est efficace, plus vous gagnerez de KiriCoins

Le constructeur parle de récompenser « les comportements de conduite les plus respectueux de l’environnement », et sera récompensé plus ou moins KiriCoins lors de la conduite de la nouvelle Fiat 500, une voiture 100% électrique avec un moteur de 87 kW qui est une option frappante pour les trajets urbains et même pour les déplacements, grâce à son autonomie allant jusqu’à 320 km.

La récompense vise à récompenser les acheteurs de ce modèle, qui ils gagneront certains KiriCoins en parcourant des miles dans ce véhicule. Le système de notation de conduite intégré aux services Uconnect est utilisé pour évaluer cette conduite.

Ce système de notation, qui était déjà utilisé pour obtenir des prestations dans des domaines tels que l’assurance automobile, est facultatif. Si l’utilisateur l’active, des informations sont collectées sur la vitesse, le type de freinage et d’accélération et les coordonnées GPS pendant 90 jours.

Les informations, assurent-ils sur la plateforme, ne sont pas partagées avec les compagnies d’assurance à moins que nous ne l’autorisions spécifiquement. Ces données donnent un score d’efficacité du style de conduite de 0 à 100 « pour aider à améliorer la consommation d’énergie en temps réel. »

Les responsables de l’entreprise expliquent que « lors de la conduite normale de la ville, un kilomètre équivaut à peu près à un KiriCoin, et chaque KiriCoin vaut deux centimes d’euro«Cela implique que si nous parcourons environ 10 000 km par an à travers la ville,« l’équivalent d’environ 150 euros peut être levé ».

Cette récompense pourrait être encore plus élevée: les conducteurs qui obtiennent «le score écologique le plus élevé» ils pourront gagner des chèques cadeaux supplémentaires Échangeable sur Amazon, Apple, Netflix, Spotify Premium et Zalando.

