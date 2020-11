Fiat 500e. Le premier électrique de Fiat

Malgré plusieurs projets antérieurs dans ce domaine, on peut dire que la 500e est la première Fiat électrique à avoir une expression commerciale pertinente. Maintenant disponible au Portugal.

Cela n’a rien à voir avec la Fiat 500 électrique vendue sur le marché américain et qui n’est jamais arrivée en Europe, à l’exception de quelques spécimens importés.

Cette génération est totalement nouvelle et utilise donc une plateforme différente de celle de ses frères qui, du même nom, n’utilisent que des moteurs à combustion.

Son arrivée sur le marché national a déjà suscité un grand intérêt de la part d’une clientèle exigeante du point de vue des options les plus durables sur le plan environnemental.

Les plus exigeants, en plus de pouvoir choisir différents types de carrosserie (berline, cabriolet et un autre trois portes avec une porte supplémentaire sur le côté droit désignée 500 3 + 1), peuvent également choisir deux configurations énergétiques qui varient en puissance et autonomie.

Le premier dispose d’un moteur de 95 ch, d’une batterie de 23 kWh et d’une autonomie de 190 km et le second d’un moteur de 118 ch, d’une batterie de 42 kWh et d’une autonomie de 320 km.

Lors de cette première réunion, nous avons réalisé la deuxième version, bien que la version la moins puissante puisse être l’option la plus appropriée pour vous permettre d’utiliser une voiture de ces dimensions uniquement en ville et qui ne fait pas un très gros kilométrage tous les jours. De plus, c’est aussi le choix le moins cher car il se situe à la frontière des 20 mille euros avec quelques incitations, alors que la version plus puissante avec plus d’autonomie et d’équipement monte à 30 mille euros.

Malgré tout, c’est une valeur que nous jugeons assez équilibrée compte tenu du positionnement de cette petite voiture électrique.

Plus confortable et spacieux

Tout au long du test, nous avons apprécié la qualité de fabrication qui se reflète dans des choses aussi simples qu’un confort accru. L’empattement plus grand par rapport à ses frères traditionnels rendait l’habitacle plus décontracté, avec un style distinct et où les petits détails abondent comme l’immense paravent central ou le design de l’ancienne Fiat 500 à l’intérieur des portes où curieusement il y a deux façons d’ouvrir les portes , un électrique et un manuel, ne manquez pas de batterie!

La position de conduite compte sur cette génération électrique Fiat 500 avec la possibilité de régler le volant en profondeur. Mais si la cabine est plus grande, il n’en va pas de même pour la valise d’une capacité de 185 litres.

Dans la version 3 + 1 que nous n’avons pas essayé, mais que nous avons vu la porte arrière supplémentaire sur le côté droit existe pour faciliter l’accès à la banquette arrière, mais ne peut être ouverte qu’après ouverture de la porte avant puisqu’il n’y a pas de montant central.

Quatorze kilomètres par heure de charge

Par rapport à la concurrence plus directe, y compris la Honda e, seule la Renault ZOE a des batteries de même capacité ou plus que la version plus puissante de la Fiat 500e. Tous les autres réduisent leur action à la ville.

Quant à la charge, la batterie de 23,7 kWh peut recevoir des charges jusqu’à 50 kW, tandis que la batterie de 42 kWh est prête à recevoir des charges jusqu’à 85 kW. Quelle que soit la batterie, avec un courant alternatif, la puissance maximale autorisée est de 11 kW. Ainsi, dans une prise domestique normale de 2,3 kW, nous avons pu récupérer 14 km d’autonomie pendant une heure, ce qui signifie qu’en 10 heures, nous pourrons recharger suffisamment pour parcourir 140 km.

Trois modes de conduite… et le mode tortue

Une note curieuse que nous avons enregistrée lors de notre test était la consommation d’énergie relativement faible de la Fiat 500e, nous avons donc rarement noté des moyennes supérieures à 14,9 kWh / 100 km, une valeur que nous pouvons bien contrôler grâce à la quantité d’informations disponibles sur le tableau de bord. et les 3 modes de conduite existants (Normal, Range et Sherpa).

Cette dernière permet une grande économie d’énergie compte tenu de l’énorme niveau de rétention du moteur électrique que l’on voit clairement lors du retrait du pied de l’accélérateur. La vitesse maximale dans ce mode est limitée à 80 km.

Bien que nous n’ayons pas épuisé la charge de la batterie, lorsque l’autonomie atteint 24 km, un quatrième mode de fonctionnement (mode tortue) est automatiquement activé, ce qui limite la puissance et bloque la consommation électrique des composants non essentiels.

Après ce bref contact pris lors d’une journée à Lisbonne, nous pensons que cette version électrique de la Fiat 500 sera demandée, à en juger par la réaction des gens à la brève note publiée sur Facebook de Turbo.

