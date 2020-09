Fiat 500C hybride (2020). Maintenant, c’est un hybride doux, est-ce important?

LES Fiat 500C hybride c’est l’évolution la plus récente de la deuxième génération de la 500 – la nouvelle 500 électrique est une nouvelle génération, la troisième – une véritable étude de cas. Réinventée et relancée en 2007, la petite ville italienne continue d’ajouter des ventes – en alternant le leadership du segment avec Fiat Panda – et soupire partout où elle va.

Son design évocateur de la Nuova 500 (1957) n’est qu’une partie de la justification de son succès. L’autre partie concerne la gestion de la carrière commerciale que Fiat a menée.

Au fil des ans, la Fiat 500 a reçu des mises à jour qui l’ont maintenue à jour et aussi souhaitée que lors de son lancement il y a 13 ans. L’évolution la plus récente de la lignée est celle que nous vous apportons dans notre test vidéo: l’Hybrid, ici en semi-cabriolet, la 500C.

Il s’appelle hybride, mais ce n’est pas un véritable hybride. C’est en fait un hybride doux, ou en d’autres termes, un semi-hybride, la forme la plus douce d’assistance électrique au moteur à combustion interne.

Comment ça fonctionne?

À la place de l’alternateur et du démarreur, nous avons maintenant un moteur de générateur électrique connecté au vilebrequin du moteur à combustion via une courroie. Pour l’alimenter, la 500C Hybrid dispose d’un système électrique parallèle de 12 V (dans d’autres modèles, nous avons vu qu’elle peut être de 24 V et 48 V) et d’une batterie lithium-ion positionnée sous la banquette arrière.

Une partie de l’énergie dont vous avez besoin provient de la récupération d’énergie cinétique et de sa transformation en énergie électrique lors du freinage et de la décélération, qui est stockée dans la batterie.

Le moteur-générateur sert de démarreur et d’alternateur, mais il assiste également le moteur à combustion interne dans le démarrage, car il supprime la charge de fournir de l’énergie à divers périphériques tels que le système de climatisation. La fonction Stop & Start est également améliorée, le moteur thermique pouvant être désactivé non seulement lorsque le véhicule s’arrête, mais également lorsqu’il roule encore à une vitesse de 30 km / h.

Comme vous pouvez le voir, ce modèle et tout autre modèle hybride doux il ne permet pas un déplacement purement électrique, ni même sa fonction.

Le moteur Firefly est également nouveau

Le système hybride doux La Fiat 500C Hybrid n’est pas la seule nouveauté. Le moteur à combustion interne est également une nouveauté absolue dans la gamme 500 et Panda.

Appartient à la nouvelle famille de moteurs Luciole trois (1,0 l) et quatre cylindres (1,3 l), les plus petits moteurs FCA. La Jeep Renegade et la Fiat 500X ont été les premiers modèles européens à en profiter, mais la petite 500 et la Panda font leurs débuts dans une version sans précédent.

Contrairement à la paire SUV, ici le petit bloc de seulement un litre et trois cylindres en ligne perd le turbocompresseur, ainsi qu’un arbre à cames. Résultat, il n’a que deux soupapes par cylindre, six au total.

Produit seulement 70 ch et un couple modeste de 92 Nm; pas beaucoup, mais assez pour les déplacements urbains, où vous devriez passer la plupart de votre temps. Elle est également complétée par une nouvelle boîte manuelle à six rapports, qui s’est avérée être un allié précieux lors de ce test.

Par rapport à son prédécesseur et vénérable 1,2 l FIRE, le nouveau 1.0 Firefly promet plus d’efficacité, avec une consommation et des émissions réduites. Est-ce vrai?

C’est ce que vous pouvez découvrir dans notre nouvelle vidéo, où Diogo Teixeira teste la Fiat 500C Hybrid.

La nouvelle Fiat 500 Hybrid aura-t-elle les arguments nécessaires pour être votre prochaine ville? Et la faible consommation annoncée correspond-elle dans le monde réel?

édition de lancement

La Fiat 500C Hybrid testée était l’édition spéciale de lancement, correctement appelée édition de lancement. Il se démarque des autres par sa couleur (en option) Dew Drop Green, ses roues de 16 ″, ses emblèmes spécifiques, entre autres.

À la hauteur du ton le plus efficace et écologique de cette version hybride doux, les revêtements de siège sont fabriqués à partir de plastiques recyclés, récupérés de la mer. Conformément à l’époque dans laquelle nous vivons, la 500C Hybrid est également équipée du pack D-Fence. Découvrez de quoi il s’agit:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂