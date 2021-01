«  Fiancé des 90 jours  »: découvrez l’adorable journée dans la neige de Kalani et Asuelu avec leurs enfants

Un couple que les fans de la Fiancé de 90 jours la franchise ne peut pas en avoir assez de Kalani Faagata et Asuelu Pulaa. Ils sont apparus pour la première fois sur nos écrans dans la saison 6 de l’original Fiancé de 90 jours. Certains fans ont vraiment apprécié le couple. De là, ils étaient dans Et maintenant? et épisodes de Confession sur l’oreiller, et HEA contre-attaque. Mais ces deux-là ont vraiment fait des vagues avec leurs débuts en Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours dans la saison 5. Il a présenté une tonne de drames familiaux des problèmes conjugaux aux problèmes avec la mère et la sœur d’Asuelu.

Comment Kalani Faagata et Asuelu Pulaa se sont-ils rencontrés?

’90 Day Fiancé ‘met en vedette Kalani Faagata et Asuelu Pulaa | kalanifaagata via Instagram

Kalani a rencontré son futur mari lors de son tout premier voyage aux Samoa, d’où est originaire son père, en 2016. Asuelu était la directrice des activités du complexe où elle a séjourné.

«Il m’a un peu traqué à moitié dans la station, mais c’était vraiment gentil», a déclaré Kalani aux caméras. «Il aimerait me surveiller quand je nageais dans la piscine ou si je me promenais. Puis une des nuits où je l’ai vu torse nu et je me suis dit: ‘OK, ça pourrait marcher.’

De là, une relation s’est épanouie. Avant de rencontrer Asuelu, elle était vierge et lors de son deuxième voyage pour le voir, elle a couché avec lui. Elle a fini enceinte tout de suite avec leur fils, Oliver, en 2018, et ils ont également eu un autre fils en 2019 nommé Kennedy. Kalani et Asuelu se sont mariés en septembre 2018.

Mais les fans ont vu beaucoup de drames pour ces deux-là dans la saison 5 de Heureux pour toujours. Ils ont dû surmonter certains obstacles majeurs dans leur mariage et faire face à un drame avec la famille d’Asuelu impliquant combien d’argent Asuelu apportait chez lui au Samoa. Ils ont finalement décidé de suivre une thérapie de couple, et ils sont toujours ensemble malgré les problèmes de leur passé.

Voir l’adorable journée de Kalani et Asuelu dans la neige pour le Nouvel An

Le couple vivait dans l’Utah avec leurs enfants la dernière fois que nous les avons vus. Ils ont passé les vacances en famille et Asuelu a récemment posté d’adorables clichés de leur journée dans la neige pour le Nouvel An. Le 1er janvier, Asuelu a partagé des images de ses deux garçons jouant dans la neige avec des traîneaux. Oliver a son propre traîneau de vélo de neige pour les jeunes et Kennedy joue avec un traîneau régulier avec son père.

Sur un plan, Asuelu semble avoir une chemise enroulée autour de son visage pendant qu’il tient Kennedy sur le dos dans la neige. Dans une autre image, Oliver jette de la neige comme les enfants sont connus pour le faire. Il y a même une vidéo d’Asuelu et Kennedy sur le traîneau en descendant une colline. Kalani filme et dit: «On y va.» Elle ajoute également «Génial» lorsqu’ils terminent leur séance de luge. Il y a plus de photos d’enfants s’amusant dans la neige, et il y a même une image d’Asuelu sur la luge de vélo de neige de son fils pour les jeunes, qui est clairement trop petite pour lui. Kalani peut être vu dans l’une des images avec Oliver tout en portant des manteaux d’hiver avec des sourires sur leurs visages.

Asuelu a sous-titré le message sur Instagram: «Ce que nous faisons pour les feux d’artifice du Nouvel An 🎇 🎆 ❤️ espérons que tout le monde aura # le meilleur du meilleur du meilleur # 2021 😂.»

C’est agréable de voir cette petite famille passer un bon moment ensemble. Nous devrons voir ce que 2021 réserve à Kalani, Asuelu et leur famille.