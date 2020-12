«  Fiancé des 90 jours  »: Andrew va «  en vouloir  » à Amira si elle ne voyage pas pendant la pandémie pour le rencontrer

Andrew et Amira sont sortis de la porte en courant sur leur premier épisode de Fiancé de 90 jours. Mais au fur et à mesure que l’histoire du couple se déroulait, leurs problèmes plus profonds devenaient plus apparents.

Au départ, Amira a déclaré qu’Andrew la traitait comme une princesse et déplacerait «le ciel et la terre» pour elle. Mais lorsqu’elle a parlé à son père, Amira a révélé qu’Andrew avait menacé de lui en vouloir si elle refusait de se rendre au Mexique pendant la pandémie pour le rencontrer.

Amira et Andrew font leurs débuts dans la saison 8 de ’90 Day Fiancé ‘

Comme vu sur Fiancé de 90 jours, Andrew est un fournisseur de services de garde de Roseville, en Californie, qui dirige une garderie avec sa mère à l’extérieur de son domicile. Avec très peu de temps dans sa journée de travail pour socialiser, l’homme de 32 ans a rejoint un site de rencontre international où il a rencontré Amira, originaire de Saumur, en France.

Étant «à moitié française et à moitié égyptienne», Amira souhaitait trouver un endroit où elle ressentait un sentiment d’appartenance. Elle a donc rejoint le site de rencontre international pour trouver l’amour à l’étranger.

Dans les deux jours suivant la création de son compte, Amira a rencontré Andrew. Les deux ont commencé à discuter quotidiennement pendant des heures. Et finalement, Andrew a organisé des vacances romantiques à Las Vegas pour qu’ils se rencontrent.

Le couple s’est bien entendu dès le moment où Amira a atterri à Las Vegas. Et dans les trois jours, Andrew a proposé. Après les fiançailles, Amira est retournée en France, tandis qu’Andrew a demandé son visa K-1.

Amira a obtenu son visa au milieu de la pandémie

Andrew et Amira ont attendu plus d’un an pour se faire une idée du visa K-1. Mais quand il a finalement été publié, Amira s’est retrouvée coincée en France à cause de la pandémie COVID-19.

«J’ai finalement reçu mon visa K-1», a déclaré Amira en parlant à Fiancé de 90 jours producteurs. «Et maintenant que je l’ai, je ne peux même pas l’utiliser à cause du coronavirus.»

«Mon visa est valable cinq mois, mais maintenant nous manquons de temps», a-t-elle poursuivi. «Le jour même où j’ai reçu mon visa, le président Trump a mis en place une interdiction de voyager pour toute personne originaire d’un pays de l’Union européenne, comme la France. Donc, même si je pouvais trouver un vol pour aller aux États-Unis, j’arriverais à l’aéroport américain et ils ne m’accepteraient pas.

Le 90 Day Fiancé, Amira révèle qu’Andrew lui a donné un ultimatum, la forçant à voyager pendant la pandémie

Avec une petite fenêtre de validité pour le visa K-1 d’Amira, Andrew a trouvé une faille qui pourrait la faire entrer aux États-Unis.Il a décidé que les deux se rencontreraient au Mexique et y mettraient en quarantaine pendant deux semaines avant de s’envoler pour l’Amérique.

Mais en parlant à son père, Amira a révélé qu’elle avait peur de se rendre au Mexique en raison de l’augmentation de leurs cas de COVID-19. Mais elle a dit que la seule raison pour laquelle elle le faisait était qu’Andrew lui avait donné un ultimatum.

«Il a dit que si je ne fais pas le voyage, il m’en voudra pour toujours», a dit Amira à son père.

Le père d’Amira a souligné que «ce n’est pas de l’amour» et qu’Andrew l’avait fait pleurer plusieurs fois auparavant. «Au début, il [was] lui montrant qu’il [has] un grand cœur, et prenez soin d’elle, mais ce n’était pas vrai », dit-il. «Parce qu’il la rend tout le temps très triste.

«Mon père a été témoin de nombreuses fois qu’Andrew me faisait pression sur le Mexique», a déclaré Amira Fiancé de 90 jours producteurs. «Andrew continuerait à demander de faire ce qu’il veut jusqu’à ce que j’abandonne et dis: ‘Oui, d’accord, je le ferai.’ Donc il n’a pas une bonne opinion d’Andrew après tout ça.

Mais Amira a dit à son père qu’Andrew la rendait heureuse malgré leurs problèmes et voulait toujours être avec lui. Les fans verront davantage l’histoire d’Andrew et Amira au fil de la saison.