Fiancé de Ryan Cabrera: Qui est Alexa Bliss?

Félicitations pour Ryan Cabrera, chanteur de «On the Way Down»!

L’auteur-compositeur-interprète hunky s’est rendu sur Instagram le 15 novembre pour révéler que lui et sa petite amie de plus d’un an, la star de la WWE Alexa Bliss, sont fiancés!

« Je suis l’homme le plus chanceux du monde, je vais épouser la femme la plus gentille, la plus douce, la plus drôle, la plus réfléchie et la plus brillante que j’aie jamais rencontrée dans ma vie !!! » il a sous-titré une vidéo de lui-même se mettant à genoux et proposant à l’amour de sa vie.

Qui est la fiancée de Ryan Cabrera, Alexa Bliss?

Voici tout ce que nous savons sur le fiancé de Ryan Cabrera.

Il a eu sa proposition devant la caméra.

Les deux tourtereaux ont partagé un moment intime ensemble avant que Cabrera ne se mette à genoux et pose la question à sa magnifique petite amie.

Il a sous-titré la vidéo sur Instagram:

«Je suis l’homme le plus chanceux du monde, je vais épouser la femme la plus gentille, la plus douce, la plus drôle, la plus réfléchie et la plus brillante que j’aie jamais rencontrée dans ma vie !!! La seule autre femme que je connaisse qui ait exactement les mêmes qualités comme ma mère qui est parfaite à mes yeux !! Le meilleur jour que j’ai jamais eu depuis mes 38 ans sur cette planète à ce jour … Je t’aime toujours et pour toujours Lex !!! Les gens auront toujours leur avis, mais AIMER conquiert toujours, et c’est comme ça que je choisis de vivre ma vie. «

Alexa Bliss a montré son énorme sparkler sur Instagram.

Mettez vos lunettes de soleil et jetez un œil à ce rocher, n’est-ce pas?!

Alexa Bliss s’est rendue sur Instagram pour montrer la bague massive proposée par Cabrera, et c’est vraiment un bijou magnifique.

Cabrera et Bliss seraient ensemble depuis octobre 2019.

Il semble que Cabrera et Bliss se soient rencontrés l’automne dernier, lorsqu’ils se sont rencontrés dans les coulisses alors qu’ils traînaient avec un ami commun à la première de Smackdown on FOX à LA.

Depuis lors, ils ont été vus ensemble, d’un voyage à Chicago où ils se trouvaient tous les deux dans la ville en même temps, et puis, il semblait qu’ils passaient le réveillon du Nouvel An ensemble à Saint-Louis.

Ils ont également été vus ensemble à Disneyland avant que la pandémie ne frappe.

En février, Bliss et Cabrera ont visité Disneyland ensemble.

Bien qu’ils n’aient partagé aucune publication sur leur propre flux Instagram, une photo supprimée depuis les deux ensemble fait surface – avec le bras de Cabrera notamment autour des épaules de Bliss.

Alexa Bliss est une lutteuse.

Bliss est une lutteuse de la WWE âgée de 29 ans qui lutte professionnellement à la télévision depuis 2013, lorsqu’elle a commencé sa carrière en tant qu’annonceur sur NXT.

Depuis lors, elle a amassé des tonnes de fans dans le sport et était célèbre pour ses fiancées avec son collègue lutteur Buddy Murphy jusqu’à ce que des rapports aient fait surface à la mi-2019 selon lesquels ils avaient choisi de rompre les choses à la fin de 2018, aurait annulé leurs fiançailles à l’amiable.

Elle a sorti un clip vidéo en février 2020.

Début février 2020, un nouveau clip vidéo de Bowling For Soup a fait ses débuts avec Bliss en tant que star – et à juste titre, la chanson s’appelle « Alexa Bliss ».

Tout tourne autour de la lutteuse et de la façon dont elle a attrapé le cœur de quelqu’un « dans une prise de sommeil », et en général, c’est assez mignon … et il semble que Bliss se soit éclatée en le filmant.

Vous vous demandez ce que Cabrera pense de tout cela?

L’année dernière, Cabrera sortait avec Audrina Patridge.

En 2019, Cabrera et Les collines La star Audrina Patridge semblait assez sérieuse jusqu’à ce qu’ils mettent fin aux choses l’année dernière, mais même ainsi, Cabrera n’a eu que des choses gentilles à dire sur son ex, même s’ils ne sont plus ensemble.

«Nous sommes amis depuis 2002. Vous savez, évidemment, nous avons eu une relation intermittente, mais plus que cela – plus important encore entre nous deux – nous avons toujours vraiment, vraiment soutenu », a-t-il déclaré dans une interview en mai 2019.

On dirait que Cabrera est officiellement et enfin hors du marché! Félicitations à l’heureux couple!

Nicole Pomarico est un écrivain de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.