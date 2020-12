Fiancé de Maria Sharapova: Qui est Alexander Gilkes?

Maria Sharapova a eu une carrière très réussie en tant que joueuse de tennis.

Et même si son scandale de dopage a entraîné une suspension de la pratique du tennis pendant 15 mois, elle a sans aucun doute eu un impact sur le monde des athlètes.

Mais qu’en est-il de la vie personnelle de cet athlète russe? Elle est certainement sortie avec un certain nombre d’hommes de haut niveau, dont le leader de Maroon 5 Adam Levine, le producteur de télévision Charlie Ebersol, le basketteur professionnel slovène Sasha Vujačić (avec qui elle était autrefois fiancée) et le joueur de tennis bulgare Grigor Dimitrov.

Maintenant, après deux ans de rencontres avec le commissaire-priseur Alexander Gilkes, le couple est fiancé!

Sharapova s’est rendue sur Instagram pour révéler les nouvelles passionnantes le 17 décembre, écrivant: «J’ai dit oui dès le premier jour de notre rencontre [heart] C’était notre petit secret, n’est-ce pas, »Sharapova a légendé un doux claquement de souple, ajoutant les verres à champagne tintants et l’émoji de la bague en diamant.

Qui est le fiancé de Maria Sharapova, Alexander Gilkes?

Son futur marié est en fait assez réussi lui-même! Voici ce que vous devez savoir sur Alexander Gilkes et sa relation avec Sharapova.

Il vient de la richesse.

Né à Londres, Gilkes est un millionnaire britannique. Son père, Jeremy, est l’un des meilleurs dermatologues du Royaume-Uni et sa mère, Robin, a travaillé à l’Université d’Oxford.

C’est un ami du prince Harry et du prince William.

Gilkes a rencontré les princes lorsqu’ils étudiaient à Eton College. Il a assisté au mariage du prince William et de Kate Middleton et employait la princesse Eugénie.

Il a beaucoup en commun avec Sharapova.

On pourrait penser qu’un millionnaire de Londres et un joueur de tennis de Russie ne trouveraient pas de terrain d’entente, mais ce n’est pas vrai avec cette paire. Gilkes parle russe et apprécie la littérature russe. Qui savait?

C’est un commissaire-priseur bien connu.

Depuis son intérêt pour l’art en 1997, Gilkes fait désormais partie du monde des ventes aux enchères et de l’art! En 2011, il a cofondé Paddle8, une «maison de vente aux enchères en ligne spécialisée dans les beaux-arts et les objets de collection», avec Aditya Julka et Osman Khan.

Et avant cela, il était commissaire-priseur chez Phillips de Pury & Company, une maison de ventes aux enchères, et cadre chez LVMH, un conglomérat de produits de luxe.

Il a également été commissaire-priseur pour la Elton John AIDS Foundation, Raising Malawi et l’amFAR. Et en 2014, 2015 et 2016, il a été nommé l’une des 100 personnes les plus puissantes du monde de l’art; il a également été présenté dans Vanity Fair et GQ ‘les listes les mieux habillées. Encore plus impressionnant? Il siège au conseil d’administration de la New York Academy of Art.

Il était auparavant marié.

Gilkes a épousé la créatrice de mode Misha Nonoo en 2012 après 9 ans ensemble.

Quand ils se sont rencontrés pour la première fois en 2003, Gilkes avait 24 ans et Nonoo n’avait que 17 ans (scandaleux!). Ils se sont mariés à Venise, en Italie, avec de nombreux membres de la famille royale présents, et Lana Del Rey a chanté à la réception!

Le couple s’est séparé en 2016 après quatre ans de mariage.

Son ex-femme a présenté le prince Harry et Meghan Markle.

Nonoo est en fait le bon ami et designer préféré de Meghan Markle.

Et bien que certains spéculent que l’amie d’Harry Violet von Westenholz a présenté les deux, il semble plus plausible que Nonoo soit l’ami commun.

Elle était mariée à Gilkes, un ami proche des princes, après tout. Félicitations à Nonoo pour les avoir mis en place à un rendez-vous à l’aveugle!

Ils ont confirmé leur relation en octobre 2018.

Sharapova et Gilkes ont été vus pour la première fois à LAX fin janvier 2018. Puis, en mars, ils ont été vus à la Gagosian Gallery de Beverly Hills, se tenant la main et ne faisant aucune tentative pour cacher leur relation.

Sharapova a confirmé leur relation en octobre 2018 après que Maria et Alexander aient publié des photos sur leurs comptes Instagram pendant leurs vacances dans les Cotswolds.

Sharapova et Gilkes ont annoncé leur engagement en décembre 2020.

Sharapova et Gilkes se sont rendus sur Instagram pour partager les nouvelles passionnantes avec leurs abonnés.

« Merci d’avoir fait de moi un garçon très très heureux et d’avoir dit oui. J’attends avec impatience de vous aimer et d’apprendre de vous », a écrit Gilkes sous-titré un collage de photos de lui-même et de Sharapova.

Félicitations à l’heureux couple!

Samantha Maffucci est rédactrice adjointe de YourTango, qui se concentre sur la rédaction d’articles d’actualité et de potins sur les célébrités. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.