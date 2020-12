Fiancé de Lana Del Rey: Qui est Clayton Johnson?

Lana Del Rey serait fiancée!

La chanteuse de 35 ans de «Summertime Sadness» et son ami de quarantaine, Clayton Johnson, se seraient rencontrés sur un site de rencontres il y a quelques mois.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Del Rey avait commencé à faire des apparitions sur Instagram de Johnson en septembre, et maintenant, il semble que la paire se marie!

Le rapport est toutefois un peu surprenant, principalement parce que Del Rey et son petit ami policier, Sean «Sticks» Larkin, se sont séparés en mars de cette année, juste au moment où la pandémie de coronavirus a commencé à ravager les États-Unis.

Et maintenant, les fans du monde entier demandent tous la même chose:

Qui est le fiancé de Lana Del Rey, Clayton Johnson?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Clayton Johnson, y compris son histoire musicale impressionnante et le groupe de type Jonas Brothers dans lequel il était.

1. C’est un activiste.

La première chose que vous remarquerez lorsque vous regardez le profil Instagram de Clayton Johnson est qu’il a un lien vers le site officiel de Black Lives Matter dans sa biographie.

2. C’est un amoureux des chiens.

Non seulement il publie fréquemment des photos de chiens sur son Instagram, mais il a même jeté son chien, Oliver, à une fête d’anniversaire en 2018!

“JOYEUX 2ème ANNIVERSAIRE MON FILS !! La quantité d’amour et de joie que vous avez apporté dans ma vie est plus que je ne pourrais jamais imaginer », a-t-il écrit.

«Merci pour votre fidélité, votre esprit et votre fourrure incroyablement douce. Cliché je sais, mais qui a vraiment sauvé qui?! Je t’aime Oliver !! Voici pour vous!! » il a terminé la douce légende d’Instagram.

3. Il était dans un groupe avec ses frères.

Nous obtenons de nouvelles vibrations Jonas Brothers ici!

Clayton Johnson était dans un groupe avec ses frères, Connor et Chantry, appelés à juste titre The Johnsons.

Clayton est le plus âgé des trois et était le guitariste et chanteur principal du groupe.

« Pour être honnête, nous voyions ces enfants sur YouTube qui, à notre avis, n’avaient pas nécessairement les compétences et le talent que nous avions l’impression d’avoir ensemble », a-t-il déclaré à propos des frères décidant de créer un groupe.

«Voyant leur succès et l’ampleur de leur succès sur YouTube, nous avons pensé que nous pouvions faire ce qu’ils faisaient mais mieux. Nous avons appris la musique ensemble, il était donc logique pour nous de continuer notre voyage et de faire de la musique ensemble », a-t-il ajouté.

4. Clayton Johnson a des liens avec les Jonas Brothers.

Non seulement Johnson était dans un groupe avec ses frères, mais il était également dans le clip de DNCE pour leur hit, «Cake By the Ocean».

Si vous vous souvenez bien, DNCE est le groupe indie-pop de Joe Jonas.

5. C’est un passionné de plein air.

À première vue, Clayton Johnson aime passer du temps à l’extérieur et fait sa juste part de randonnée et d’aventures.

6. Il est également mannequin.

Les talents de Clayton Johnson ne se limitent pas à la musique! Il est clairement un naturel devant la caméra, comme il a été modelé pour Forever21 dans le passé.

7. Clayton Johnson est un garçon californien dans l’âme.

Bien qu’il soit de Modesto, en Californie, situé dans le nord de la Californie et à environ 90 miles à l’est de San Francisco, il réside actuellement à Los Angeles.

8. Il aime le sport.

Un défilement sur la page Instagram de Clayton vous montrera que l’homme est un passionné de sport de la région de la Baie! Récemment, il a partagé une photo de lui-même portant une chemise des Giants de San Francisco, et sa page Instagram est parsemée de lui portant d’autres souvenirs sportifs de la région de la baie.

9. Il apprécie tout ce qui est country et western.

Ces jours-ci, qui ne le fait pas? Le rockeur de 31 ans a un côté campagnard pour lui et, à première vue, il a récemment passé du temps à Nashville. Oh ouais, il peut certainement aussi porter un chapeau de cow-boy!

10. C’est un mangeur difficile.

Selon une interview de 2015, Clayton Johnson est un mangeur difficile.

«Le régime alimentaire de Clayton se compose de pizzas, de bonbons, de pépites de poulet et allez voir à quoi il ressemble», a révélé son frère, Chantry.

«Je pense que les entreprises de régime vous disent que ces choses sont« mauvaises »juste pour vous amener à acheter leur nourriture« saine »», a rétorqué Clayton.

11. Il a un tatouage sur le thème de Mario.

Bien qu’il semble que Clayton Johnson n’ait pas une tonne de tatouages, il a un tatouage sur le thème de Mario qui est l’un de ses favoris.

«Nous sommes obsédés par Mario Kart, j’ai même un tatouage Yoshi que moi et Sky Blu de LMFAO avons réuni», a révélé Clayton.

12. Il est fan de tous les types de musique.

Johnson aime tous les types de musique, mais a répertorié certains de ses favoris comme Copeland, Blink 182, The Starting Line et Sum 41.

13. Il adore voyager.

Il a même toute une histoire Instagram sur sa page pour montrer où il a été! Des plages aux montagnes en passant par les déserts et le milieu de nulle part, Johnson a un cas grave d’envie de voyager.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.