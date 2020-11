Fiancé de Justin Duggar: Qui est Claire Spivey?

Justin Samuel Duggar est l’un des dix-neuf enfants de TLC Comptant sur. Il est le quatorzième enfant de la famille Duggar.

Il semble cependant que ce célèbre petit frère adorable grandisse.

Après avoir annoncé sa fréquentation à Claire Spivey en septembre, son identité aux yeux du public ne se limite plus à son drame familial mais plutôt à qui il sort!

Et le 15 novembre 2020, Duggar a posé la grande question à sa petite amie tout en célébrant son 18e anniversaire au Texas.

Qui est la fiancée de Justin Duggar, Claire Spivey?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le fiancé de Justin Duggar.

Comment Justin Duggar et Claire Spivey se sont-ils rencontrés?

Claire Spivey est une amie de la famille des Duggars. Les deux se sont rencontrés lors d’une conférence de famille, mais leurs familles se sont connues avant même de naître.

Spivey a dix-neuf ans et Justin Duggar vient d’avoir dix-huit ans, et pour fêter ça, il lui a demandé de passer le reste de sa vie avec lui!

Justin Duggar a proposé à Claire Spivey pour ses 18 ans.

Bien que les deux hommes viennent d’annoncer leur fréquentation il y a moins de deux mois – alors que Justin avait dix-sept ans -, ils sont maintenant fiancés.

« Il n’y a rien de comparable à trouver celui avec qui vous êtes censé passer votre vie », a déclaré le couple.

«Nous savons que nous avons trouvé cela l’un chez l’autre. Nous avons hâte d’être mariés et avons hâte de vivre ensemble une vie de foi au Christ, d’amour les uns pour les autres et de bonheur! «

La famille Duggar a publiquement félicité le couple pour sa fréquentation.

Le 21 septembre 2020, le compte Instagram officiel de la famille Duggar a publié un article sur l’état de la relation de Justin. « Félicitations pour votre relation, Justin et Claire! » ils ont écrit.

« Quand Justin ne pouvait pas arrêter de parler de la fille formidable de Claire, nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne le rende officiel! Nous sommes excités pour eux alors qu’ils suivent le Seigneur et découvrent ce qu’il a en réserve. pour leur vie au cours de cette parade nuptiale! Nous avons adoré mieux connaître Claire et sa famille au cours de la dernière année, et nous pensons à leur monde! «

Malheureusement, des disputes ont éclaté dans les commentaires entre les fans – et les haineux. Certains ont affirmé que la différence d’âge entre les deux était un peu troublante. Il est vrai que Justin est le plus jeune membre de la famille Duggar à avoir jamais fait la «cour».

D’autres se sont précipités à la défense de la famille, suggérant qu’ils s’occupaient de leurs propres affaires. Jessa Seewald, l’une des sœurs aînées de Duggar, a exprimé ses encouragements. « Tellement heureux pour vous! » elle a écrit.

Justin Duggar a qualifié sa relation avec Spivey de «cour».

«Claire [Spivey] et je suis ravi de partager que nous sommes en train de faire la cour », a annoncé Justin Duggar.

«Dieu a amené Claire dans ma vie et je ne m’y attendais pas vraiment, mais il l’a amenée juste quand j’avais besoin d’elle. Depuis lors, je savais juste que c’était elle », a révélé Duggar.

« Claire a beaucoup de bonnes qualités et je peux m’asseoir ici et vous les dire toutes, mais il y a tellement de bonnes choses que je vois en elle. Je suis tellement chanceux de l’avoir dans ma vie », a-t-il ajouté.

Les parades nuptiales sont l’exact opposé d’une relation occasionnelle. Courtiser quelqu’un, c’est sortir avec lui avec un but. L’arrangement implique qu’un engagement est à l’horizon. Avec un mariage à suivre, évidemment.

Quelles sont les règles de la cour Duggar?

La famille Duggar a un ensemble strict de « directives de fréquentation » que les enfants doivent suivre.

Jim Bob et Michelle Duggar croient que le sexe avant le mariage est une mauvaise idée.

Mais ce n’est pas seulement le sexe qui est interdit pour les Duggars. Il est interdit de tenir la main et de s’embrasser jusqu’à la fin du « I Dos ».

Il est hautement improbable que Spivey et Duggar décident de désobéir à ces «demandes» traditionnelles.

Les règles, selon Jim Bob et Michelle, renforceront les relations, pas les ruineront.

Les familles de Justin et Claire se connaissent depuis un moment.

Apparemment, les Duggars et les Spivey remontent loin. Cependant, la publication Instagram de la famille Duggar montre clairement que les familles se sont rapprochées cette année.

« Ce que j’admire vraiment chez Justin, c’est à quel point il est sérieux », a déclaré Spivey, « mais sa capacité à s’amuser et à voir le bon côté des choses quoi qu’il arrive. Il cherche toujours le meilleur des gens et je veux être plus comme lui chaque jour. «

Le couple a refusé de laisser Covid-19 mettre à rude épreuve leur relation.

Ils ont eu un verre à moitié plein, plutôt qu’un verre à moitié vide.

«Même si nous ne pouvons pas sortir manger tout le temps ou peut-être aller jouer au bowling ou quelque chose comme ça», a-t-il expliqué, «je pense qu’il y a d’autres moyens.»

« C’est toujours rafraîchissant de voir des gens chanceux tirer le meilleur parti de leur situation, plutôt que de les écouter se plaindre de choses qui pâlissent par rapport à la souffrance réelle. »

Duggar a cependant signalé que dès que le «problème du coronavirus est terminé», il veut présenter Spivey à la famille.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop.