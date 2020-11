Fiancé de Derek Peth: Qui est Saffron Vadher?

Un autre membre de Bachelor Nation est hors du marché.

Derek Peth, qui est apparu sur Licence au paradis et a participé à la saison 12 de La bachelorette, est fiancé à sa petite amie modèle, Saffron Vadher!

Peth a posé la question le 8 novembre, puis s’est rendu sur Twitter pour partager la merveilleuse nouvelle avec ses amis et ses fans. « Elle a dit oui!!! » il a tweeté.

Bien que les fans connaissent Peth, nous avons hâte d’en savoir plus sur son magnifique nouveau fiancé.

Qui est le fiancé de Derek Peth, Saffron Vadher?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le beau modèle.

Quel est l’âge de Saffron Vadher?

Vadher a environ 23 ans.

D’où vient Saffron Vadher?

Saffron Vadher est originaire de Harrow dans le nord-ouest de Londres.

Vadher a vécu la vie dans le Midwest américain en attendant que le monde de la mode retourne au travail, et à en juger par les photos Instagram que le couple publie, il semble qu’ils ne pourraient pas être plus heureux de se détendre ensemble!

Quel est le métier de Saffron Vadher?

Elle a fait des couvertures de magazines, y compris de grandes publications comme Vogue Paris et Vogue britannique pour plusieurs années. Mais il lui a fallu un certain temps pour percer dans l’industrie du mannequinat.

Elle dit avoir été repérée lorsqu’elle était jeune adolescente, mais rien de ces rencontres ne s’est produit. Plus tard, elle a fait une audition sans rendez-vous à l’agence Elite Models de Londres et ils l’ont signée à ce moment-là.

Quelle est l’appartenance ethnique de Saffron Vadher?

Le père de Vadher est indien gujarati, mais il est en fait né à Nairobi, au Kenya, dit-elle.

Sa mère est britannique et elle a grandi à Londres. Elle dit qu’elle aimait grandir au milieu de nombreuses influences différentes. Elle a l’impression de connaître si intimement deux cultures différentes l’a rendue plus ouverte d’esprit.

C’est une survivante du cancer.

Dans un profil avec son agence de mannequins, elle a décrit son expérience de la leucémie pédiatrique.

Elle a été diagnostiquée juste avant l’âge de quatre ans.

Elle dit que ses souvenirs de traitement sont flous depuis qu’elle était si jeune, mais elle se souvient avoir reçu beaucoup d’injections, ce qui lui a laissé un peu peur des aiguilles, même maintenant. Elle se souvient également avoir perdu ses cheveux et avoir dû porter un chapeau.

Elle dit également que tout le monde que sa famille connaissait l’a gâtée comme une folle avec Barbies. Elle avait plus de 200 Barbies grâce aux cadeaux «Get Well» et sa famille a transformé leur garage en salle de jeux Barbie ultime pour elle.

Elle travaille avec de grands noms de la mode.

Vadher n’est pas l’un de ces modèles dont le travail se fait principalement sur leur propre page Instagram.

Elle a été signée par certains des plus grands noms de la mode pour les défilés ainsi que pour les articles de magazines. Elle a travaillé avec Burberry, Alexander McQueen et Givenchy, pour n’en nommer que quelques-uns.

Après avoir travaillé avec les plus grandes marques de la mode de luxe, elle a des coups de cœur.

Lorsqu’on lui a demandé quelle marque elle choisirait si elle ne devait en choisir qu’une, elle a répondu: « J’aime les accessoires Gucci, en particulier les sacs à main et les sacs à main. En ce qui concerne les vêtements, je choisirais Chanel ou Givenchy. »

Comment Saffron Vadher et Derek Peth se sont-ils rencontrés?

Vadher et Peth ont été en quelque sorte publics avec leur gentillesse sur les réseaux sociaux, mais ils n’ont encore accordé aucune interview sur leur relation.

Ils n’ont pas parlé de la façon dont ils se sont rencontrés ni de la durée de leur vie commune. Nous ne savons même pas pourquoi ils ont décidé de verrouiller dans l’Iowa au lieu de Londres. Sa famille est au Royaume-Uni et elle a indiqué dans des entretiens passés qu’elle était proche d’eux.

Vadher a même verrouillé certaines de ses vidéos TikTok d’elle-même et de Peth en train de gaffer pendant la quarantaine. Les fans ont pu les voir se taquiner sur le fait de dormir et de se gicler avec de l’eau. Mais une fois que les vidéos ont attiré trop d’attention, Vadher les a rendues privées.

Ils ont passé beaucoup de temps dans l’Iowa.

Le couple a fait des quarat dans l’Iowa, d’où Peth est originaire. Cela a choqué au moins un adepte qui a demandé à Peth comment il avait obtenu un modèle dans l’Iowa, ce qui a incité un autre commentateur à plaisanter en disant que c’est le fromage et la bière légère qui ont attiré le Britannique aux États-Unis.

Peth répliqua en plaisantant, « Elle est officiellement accro au fromage en grains maintenant et c’était juste avant qu’une lumière Coors ne soit tirée. »

Ils profitent de leur temps ensemble.

Sur une photo Instagram, le couple pose devant la plus grande poêle à frire du monde.

Dans les commentaires, Peth a noté qu’ils avaient ri pendant dix minutes à propos de l’attraction loufoque. Un commentateur intelligent a suggéré que cela pourrait être un changement de carrière pour Vadher, en disant « Iowa Vogue. Fonte pour la victoire! »

Vérifier les vues partout où elle va, typique du modèle.

Dans une interview, elle a dit que son conseil aux autres mannequins serait toujours de profiter des opportunités de voyage.

«Ne prenez rien trop au sérieux, profitez de votre voyage si vous avez la chance de le faire», dit-elle. « Faites du tourisme et explorez de nouveaux restaurants. »

Est-ce la fin de la carrière de Peth dans la Bachelor Nation?

Peth a failli trouver heureux pour toujours Licence au paradis, après avoir échoué La bachelorette. Mais son engagement avec Taylor Nolan n’a pas fonctionné et ils se sont séparés en 2018.

L’automne dernier, il semblait déçu de faire un autre spectacle, mais a laissé la porte ouverte à la possibilité, en disant: « Je ne fais pas de déclaration officielle, mais pour le moment, je ne me vois pas faire un autre spectacle. Encore une fois, Je pense que je l’ai dit la dernière fois. Je ne suis pas sûr.

Et avec la nouvelle des fiançailles de Peth et Vadher, on dirait que Peth Bachelier la carrière est faite pour de bon.

Félicitations à l’heureux couple!

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.