Fiancé d’Azealia Banks: Qui est Ryder Ripps?

Azealia Banks est officiellement hors du marché.

Le rappeur controversé s’est rendu sur Instagram le 21 février pour révéler que son petit ami, Ryder Ripps, avait posé la question en écrivant: «Je viens de me fiancer» et «Je pleure».

La chanteuse de 29 ans de «Chasing Time» a également révélé qu’elle se convertissait au judaïsme et a montré sa bague de fiançailles – qui comporte une menorah en or – et certains utilisateurs de médias sociaux ne sont pas très satisfaits de la façon dont elle a répondu aux commentaires sur ses messages. «être juif maintenant» (nous y reviendrons plus tard).

Bien que les amateurs de musique connaissent peut-être Banks, les fans souhaitent en savoir plus sur son nouveau mari.

Qui est le fiancé d’Azealia Banks, Ryder Ripps?

Lisez la suite pour tout savoir sur le beau de Banks.

C’est un directeur créatif.

Selon LinkedIn de Ryder Ripps, il est directeur de la création chez OKFocus depuis septembre 2011.

D’après l’apparence de son portefeuille professionnel Instagram, certains de ses clients passés et actuels incluent Pop Smoke, Grimes, Marc Jacobs et Gucci.

Il a fait sa propre annonce de fiançailles sur sa page Instagram.

Ripps, qui compte plus de 45000 abonnés sur Instagram, a fait sa propre annonce de ses fiançailles auprès des banques en publiant simplement une photo de sa main avec sa bague de fiançailles bien en vue.

« FÉLICITATIONS MAIS NE JAMAIS BLESSER MA REINE », a écrit un fan dans la section des commentaires, tandis que de nombreux autres fans et amis ont offert un simple « Félicitations! » en réponse à la nouvelle surprise.

Il est allé à la nouvelle école.

Ripps a fréquenté la New School de 2004 à 2008 et a obtenu un baccalauréat ès arts en communication numérique et médias / multimédia.

«Ce que j’ai, ce sont des compétences très particulières», a-t-il écrit dans un post Instagram en août 2020. «Des compétences que j’ai acquises au cours d’une très longue carrière. Des compétences qui font de moi un cauchemar pour des gens comme vous.

Il adore les mèmes.

Un défilement sur le compte Instagram personnel de Ripps vous montrera qu’il aime les mèmes de toutes sortes.

Il utilise également sa page pour partager ses réflexions sur le climat politique actuel du pays. Récemment, Ripps a publié une photo de Joe Biden portant un chapeau «Make America Great Again» avec la légende: «Contrairement à la plupart des gens, je pensais en fait que c’était magnifique lorsque le président @joebiden portait le chapeau MAGA hier en signe de unification et guérison de notre pays. Qu’as-tu pensé? »

Malheureusement, les commentaires sur ce message en particulier ont été désactivés, il est donc difficile de dire comment ses abonnés ont réagi au message.

L’engagement de Banks et Ripps a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Alors que certains fans souhaitaient le meilleur au couple, d’autres utilisateurs de médias sociaux n’ont pas été si prompts à féliciter le couple pour leur engagement soudain – en particulier à cause des commentaires de Banks sur le fait d’être juif maintenant dans son message d’annonce de fiançailles, et comment peu de temps après, elle a fait une diatribe transphobe dans la section des commentaires.

«Les banques Azealia utilisent régulièrement n’importe quelle excuse pour commencer à être transphobe», a écrit un utilisateur de Twitter en réponse aux commentaires de Banks à un utilisateur d’Instagram, que vous pouvez consulter dans le tweet ci-dessus.

Un autre a déclaré: «Je suis solidaire de toutes les personnes transgenres contre cette diatribe dégoûtante et insultante de @ AZEALIA_2O20. L’ignorance n’est pas une excuse. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.