Février marque un mois de planètes «  combustibles  » et d’observation délicate du ciel

Un terme astronomique qui est rarement utilisé plus est « brûler », qui se réfère à un corps céleste qui semble être si proche de la dim qu’il est impossible d’observer.

La lune est un très bon exemple de cela d’environ 18 à 24 heures avant à environ 18 à 24 heures après nouvelle phase de lune . Bien sûr, lorsque la lune est nouvelle, nous faisons face à cette partie de la lune qui n’est pas éclairée par la lumière du soleil réfléchie. Mais même lorsqu’un ruban étroit du disque de la lune est éclairé, peu de temps avant ou après un nouveau, il peut encore être difficile, voire impossible, de voir.

De même, lorsqu’une planète est à ou proche de la conjonction solaire, où elle se trouve du côté opposé du soleil par rapport à la Terre, nous pourrions dire qu’elle est également en train de brûler. Et il s’avère que quatre des cinq planètes à l’œil nu pourraient être considérées comme brûlées à un moment donné en février.

En relation: Les planètes les plus brillantes du ciel nocturne de février: comment les voir (et quand)

En février, de notre point de vue terrestre, Vénus, Jupiter et Saturne sont de l’autre côté du soleil, tandis que Mercure est positionné entre nous et le soleil. Jupiter peut commencer à apparaître plus tard dans le mois, suivi de Saturne et de Mercure, mais leurs basses altitudes dans la lumière vive de l’aube rendront toute observation prospective plutôt douteuse.

Normalement, un paradoxe apparent serait exposé. Bien que toutes les planètes tournent autour du soleil dans la même direction, Vénus peut sembler voyager dans la direction opposée comme Jupiter et Saturne. Alors que les trois planètes sont de l’autre côté du soleil, Jupiter et Saturne se déplacent vers l’ouest céleste (à droite) par rapport au soleil alors qu’elles réapparaissent lentement dans le ciel du matin. Mais Vénus quitte le ciel du matin, se déplaçant vers l’est céleste (ou vers la gauche) par rapport au soleil.

En train de regarder Vénus – qui est plus proche du soleil que de la Terre – ressemble à un spectateur qui regarde une voiture courir autour d’une piste de course. Lorsque la voiture (ou Vénus) est la plus proche de nous, elle passe devant nous en se déplaçant de gauche à droite. Il s’éloigne ensuite et, à mesure qu’il accélère de l’autre côté de la piste, il semble se déplacer de droite à gauche.

Cette carte du ciel montre Vénus près de Jupiter peu de temps après le lever de la nouvelle lune le matin du 11 février 2021. (Crédit d’image: application SkySafari)

Mais Jupiter et Saturne se déplacent sur des orbites bien au-delà de la Terre et la Terre se déplace considérablement plus rapidement que l’une ou l’autre planète, de sorte que leurs positions apparentes dans le ciel par rapport au soleil sont contrôlées par notre mouvement orbital. Ainsi, lorsque ces deux planètes sont positionnées de l’autre côté du soleil, elles semblent se déplacer dans la direction opposée à Vénus: de gauche à droite.

Comme les navires se croisant, Vénus aura une conjonction très étroite avec Saturne le 6 février et avec Jupiter le 11 février. Mercure rejoindra Vénus et Jupiter le 13 février, les trois planètes s’entassant dans un cercle étroit de moins de 5 degrés de large. Normalement, ce sont tous des lunettes accrocheuses, mais comme elles se produisent très près du soleil, ce sont des vues qui resteront invisibles.

Après tout, les quatre planètes sont en feu!

Mars: étrange planète à l’intérieur et à l’extérieur!

La seule planète visible à l’œil nu, et nous pourrions ajouter assez facilement, est Mars. De retour en octobre, Mars était d’une luminosité spectaculaire parce qu’il passait inhabituellement près de la Terre. Maintenant, il est environ 77 millions de miles (125 millions de kilomètres) plus éloigné, et environ 17 fois plus faible dans le ciel.

Mais Mars reste bien placé pour les téléspectateurs, visible haut dans le sud-sud-ouest alors que l’obscurité tombe à une magnitude respectablement brillante de 0,5 – à peu près aussi brillante que Vega, la cinquième étoile la plus brillante du ciel nocturne – et ne se couche qu’après 12h30. heure locale. ( Ordre de grandeur est une mesure de la luminosité, avec des nombres négatifs indiquant les objets astronomiques les plus brillants.)

Bien sûr, comme toutes les planètes se déplacent constamment sur leurs orbites respectives, notre perspective de vision pour chacune d’elles change constamment.

La planète insaisissable Mercure rejoint la scène le matin du 13 février 2021. Elle sera blottie avec Vénus, Jupiter et Saturne. (Crédit d’image: application SkySafari)

Plus tard cette année, la situation actuelle sera inversée. Au cours de la dernière semaine d’octobre 2021, nous aurons l’image miroir du ciel actuel, avec quatre planètes sur cinq en bonne position pour être vues. Au coucher du soleil, la brillante Vénus sera visible dans l’ouest-sud-ouest, restant en vue jusqu’à deux heures et demie après le coucher du soleil. Pendant ce temps, Saturne et Jupiter vont – comme l’été dernier – attirer l’attention sur eux à la tombée de la nuit dans le sud-sud-ouest. Et les lève-tôt peuvent apercevoir le mercure habituellement insaisissable, visible bas à l’est environ une heure avant le lever du soleil.

Et qu’en est-il de Mars? Ce sera la seule planète «hors de la boucle», cachée sous les reflets du soleil. C’est un exemple de planète qui connaît une longue «période combustible». Nous pourrions même dire que Mars sera en congé sabbatique de quatre mois, disparaissant dans les incendies du coucher du soleil à la fin de juillet et ne réapparaissant que fin novembre, quand il se lèvera juste avant le soleil.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.